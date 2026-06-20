全是美女！命理師揭最易被男人騙3面相　眼大而圓「好傻好天真」

有些女生感情路坎坷，特別容易「愛不對人」被渣男騙。



台灣命理專家廖翊樺在節目《命運好好玩》中分享3個容易被假象蒙蔽的女性面相，提醒女性民眾不要因為熱戀期，而被假象蒙蔽雙眼。

命理專家廖翊樺在節目《命運好好玩》中分享容易被假象蒙蔽的女性面相。（Youtube@命運好好玩 官方頻道）

3個最容易被渣男騙的女性面相：

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1. 眼大而圓、眼尾下垂：愛情當童話 好傻好天真

眼睛大的人對人比較沒有防備心，眼尾下垂代表心很軟，可能過了熱戀期，會去忽略不合理的地方，會自我催眠，認為「只有我看到他好的地方」，不斷自我催眠容易被蒙蔽。

2. 鼻頭小巧鼻翼窄、鼻樑挺山根起點低：自信過頭 自認「浪子終結站」

鼻子挺的人很有自信，但不知道勇氣從何而來，只要對她好，她就會覺得「我可以拯救這個浪子」，會想拯救童年不快樂，深陷泥沼之中的人，就算被騙也會說服自己，不相信自己被騙，常常自我說服，蒙著眼睛欺騙自己。

示意圖（thanh-duc-phan/unsplash）

3. 微翹嘟嘟唇、嘴角上揚：只要曾擁有 被騙也甘願

嘟嘟唇的人比較重感情，嘴角上揚對感情非常執著，就算感情遇到挫折，但想到當初很相愛，「他當初那麼愛我」，就會無法放手、放不下，想到對方總有一天還是會回到自己身旁。

但在感情中很多時候都是手段，如果能去分辨真心和手段，就不會上男人的當。

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