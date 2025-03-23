4個身體部位長痣「天生富貴命」腰間有癦腰纏萬貫　富足一輩子

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

痣的位置可能預示一個人的命運！命理專欄「德合道易」指出，身上難以被人發現的部位如果長痣，在痣相學中稱作「暗財痣」或「藏痣」，尤其在「4部位」長痣的人，通常偏財運較好，即使事業沒有突出表現，也能憑藉運氣和能力獲得額外收入，天生擁有富貴命，建議不要輕易點掉。

（IG@hyunah_aa）

【圖輯】點圖放大看更多👇👇👇

+7

頭頂有痣

從痣相學來看，頭頂有痣的人，一生運氣都很不錯，生活一帆風順、財源滾滾，若痣的位置越靠近頭頂，代表聚財的能力越強。此外，這類人通常人際關係十分良好，即便遭遇到困難，也總有貴人出手相助。

風水｜開門見灶趕走財運？專家教點樣拆解壞風水　破穿堂煞鎖財神

眉中有痣

眉毛內有痣被稱作「眉裡藏珠」，擁有這種痣相的人通常自身運勢不錯，而且收入高、財富旺，很少有缺錢花的時候。這類人大多精明能幹，做事有條有理，且腳踏實地，因此較容易在某一領域取得成就、賺得錢財。

【相關圖輯】脫癦｜五種痣千萬勿點掉　長在「臉上一位置」一輩子好運不斷（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+10

耳後有痣

耳後有痣象徵福氣、財運旺盛，表示一生好運連連，且賺錢能力強。這類人機智聰慧，膽識過人，行事謹慎，很少會出錯。即便小時候家境不好，長大後也能透過努力，過上富裕的生活。

銀包風水｜顏色/大細揀錯會破財！7個銀包開運攻略　一款式可招財

腰間有痣

古人喜歡以「腰纏萬貫」形容有錢人，而在痣相學中，腰上有痣便是吉兆，表示命裡藏財，不用太過辛苦就能收穫財富。此外，擁有腰間痣相的人大多家境優渥，受到祖上蔭庇，家庭和睦幸福，還能得到許多貴人幫助。

【相關圖輯】面相｜臉上7大破財特徵「注定無法成為有錢人」嘴角下垂易漏財（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+12
12生肖遇見愛情的最佳歲數　屬鼠「這年齡」更識溝通　易搵到真愛2025年四個生肖紅鸞星動　屬蛇犯太歲恐惹爛桃花　屬狗靠一招脫單13年生了9個孩子！33歲靚媽媽豪言還要繼續生：想湊齊12生肖12生肖男會被哪種女生馴服？屬兔愛溫柔型　甘願為對方付出一切3月運程3個生肖準備發達　屬雞捉緊投資良機　屬兔有望財源滾滾來

延伸閱讀：

早就看清金秀賢？　全智賢12年前曾嗆：最後一次合作

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

手相面相
運程命理
星座生肖
十二生肖
蛇年2025
十二生肖
TVBS新聞網