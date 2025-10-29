日本人氣測試｜第一眼看見貓還是魚？神準揭露連你的「隱藏性格」

人的第一眼看到的東西，往往代表你的內心投射。



日本有個很紅的心理測驗，據說能測出你的真實性格，測過的人都說準！

第一眼看見什麼？能測出你的真實性格（01製圖）

點圖放大開始測試：

A. 魚

你外熱內冷，外人以為你熱情開朗，其實你是習慣藏悲傷，很多情緒總往心裡面藏，你多想找一個可以懂你的人，可以什麼事情都坦然分享，但是因為太保護自我而無法踏出這一步，遇到開心的事情你可以說個不停，但內心有事還是習慣自己默默解決。

B. 貓

你率真坦白，對喜歡的事情可以很投入，對於反感的事情相當沒耐心，總是三分鐘熱度，動不動就想要放棄。但是對待朋友你卻很有義氣，即便再麻煩也願意幫助他人，即便累死自己也沒關係，你是朋友眼中的開心果，他們總把你當成重心。

C. 同時看到

你開朗又冷漠，內心溫暖卻總是口不對心，對外人總是保持距離，對好友卻能完全敞開心房，什麼都能聊。其實你只是安全感不足，總愛在別人面前裝作強大，甚至什麼都不在乎，其實總是容易為小事糾結，總是要內耗到不行才罷手。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】