日本人氣測試｜第一眼看見貓還是魚？神準揭露連你的「隱藏性格」
撰文：ETtoday
出版：更新：
人的第一眼看到的東西，往往代表你的內心投射。
日本有個很紅的心理測驗，據說能測出你的真實性格，測過的人都說準！
點圖放大開始測試：
+13
A. 魚
你外熱內冷，外人以為你熱情開朗，其實你是習慣藏悲傷，很多情緒總往心裡面藏，你多想找一個可以懂你的人，可以什麼事情都坦然分享，但是因為太保護自我而無法踏出這一步，遇到開心的事情你可以說個不停，但內心有事還是習慣自己默默解決。
B. 貓
你率真坦白，對喜歡的事情可以很投入，對於反感的事情相當沒耐心，總是三分鐘熱度，動不動就想要放棄。但是對待朋友你卻很有義氣，即便再麻煩也願意幫助他人，即便累死自己也沒關係，你是朋友眼中的開心果，他們總把你當成重心。
C. 同時看到
你開朗又冷漠，內心溫暖卻總是口不對心，對外人總是保持距離，對好友卻能完全敞開心房，什麼都能聊。其實你只是安全感不足，總愛在別人面前裝作強大，甚至什麼都不在乎，其實總是容易為小事糾結，總是要內耗到不行才罷手。
相關文章：第一眼看到蠟燭還是其他？反映你是否容易被人利用的「好好先生」
+29
小紅書測試｜第一眼看到什麼動物？驚揭「你在另一半心中的地位」第一眼看到女人還是鮮花 人氣心測秒揭你自己也不知道的內心狀態超準！第一眼看到什麼？反映最近「心理狀態」 看到它你壓力山大韓國心測｜第一眼覺得邊隻動物最可憐？測出壓力指數 附減壓方法小紅書超人氣測試！這張圖你第一眼看到什麼？神準「讀懂你的心」
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】