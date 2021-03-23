食足5日蒸水蛋　老豆嫌悶1句玩命挑戰　阿媽即黑面罷工唔煮飯

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-23 21:30

老婆煮的飯菜，做老公的最好不要挑剔太多！有網民在討論區上分享，指媽媽習慣將同一菜色連續煮幾日，不料爸爸連吃5日蒸水蛋後竟大膽挑戰權威：「下，又水蛋呀」媽媽立即黑面，翌日更稱「買唔到嘢煮唔到飯」，網民被迫吃3日外賣，故發文心急求救問道：「點先可以哄返阿媽？」。

網民表示，媽媽煮飯有1個習慣，就是會同一個菜色連續煮幾日。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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網民在香港討論區上以「阿爸講咗句日日食同一樣嘢有啲悶，阿媽就發脾氣唔煮飯」為題發文，分享爸爸1句激嬲老婆之後，全家日日無飯食的故事：

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有網民認為不應挑戰阿媽的權威，「有得食就食，不多言」、「我通常有得食就食，不多言，不批評，好味就讚下」、「有得食好食，唔好太多嘢講」，認為樓主一家要體諒媽媽，每天入廚替家人煮不同的菜一點都不容易。

網民們亦獻計幫忙解決家庭矛盾，指樓主應該要叫爸爸出手，解鈴還需繫鈴人的意思。另外亦有人提到，如果家中出現類似情況，就會說「不如出街食啲好嘢」，媽媽之後就會自動轉餐牌。

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