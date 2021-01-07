新郎買胸圍買細咗　迎親被拒婚宴大混亂　1句話激嬲新娘即離婚

結婚是人生大事，新人由頭到腳的裝扮都要預備得妥妥當當。不過內地近日就有一對新人，因內衣尺碼不對而撕破臉鬧翻，女方家人拒讓新娘出門，導致婚宴變成男方親友的新年聚會。事件掀起熱議，不少人批評女家小事化大，新娘終發文回應，強調並非「一件內衣」的問題，而是新郎的態度令人心寒，其中說到「買不到，穿舊的不行嗎？」，這句話讓她決心不嫁。

內地近日就有一對新人，因新郎買回來的內衣尺碼不對而撕破臉鬧翻，女方家人拒讓新娘出門，婚禮最終未能順利舉行。（封面新聞圖片）

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貴州日前有婚禮上拍攝的影片在網絡上流傳，該名主持解釋情況，指根據當地習俗，結婚時男方要給女方從頭到腳買1套全新的衣服和鞋子，但由於新郎買的內衣碼數細小了，女方結婚前1晚要求他重新買1套，2家人卻因此而起爭執。

迎親過程中，2家都一度發生肢體衝突，新娘朋友被迎親隊伍中的1名女子，1巴掌打落臉上，場面毫不冷靜，民警也到場調解。最後女方拒絕迎親，婚禮未能如常舉行，但考慮到酒席已經訂了，請柬亦已發出，男家索性把婚宴變成親友新年聯歡會。

新郎陽先生接受媒體訪問時表示，當時已立刻往外面找，但內衣店都關門，實在沒買到，又指希望能折成錢拿給女方，「如果女方能買到也可以自己買，但是女方不接受」。他表示，自己買內衣是跟足女家提供尺碼購買，不知為何最後呎碼卻細小了，又希望等新娘過門以後，再要什麼都可以補償，惟「這麼荒唐一件事情，他就發生了」。

事件在網上掀起一番熱烈討論，不少人都批評女家難服侍，又質疑是否嫌禮金太少，並向新郎表示「恭喜你脫苦海了！」面對網民的閒言閒語，新娘忍不住開腔解釋，指事件發生後情緒一直很低落，網上評論對她們一家傷害很大，希望能讓大家了解不僅是因為1件錯碼內衣。

她指，跟陽某於2017年認識，2019年確定戀人關係，2020年3月訂婚之後2人還領了結婚證，本來一切都很正常，到辦婚禮時2家開始意見不合，後來新郎買結婚穿的衣服亦沒有徵詢新娘意見，雙方溝通上很不順暢，因此導致矛盾積壓。到她致電未婚夫提及內衣碼數小了，對方竟回嗆「買不到，穿舊的不行嗎？」，還說「這個婚不想結了是不是，不想結，我家彩禮好多就退我好多」，讓她父母擔心還沒嫁過去就開始受氣。

新娘目前已決定離婚，將會退還8.8萬元（人民幣下同，約10.6萬港元）禮金及2萬元（約2.4萬港元）置裝費，在媒體和司法見證下一分不少退給男方。

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新郎承諾7.8萬利市 結婚日反口變1.1萬 新娘爆哭拒下車（01熱話製圖）

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新娘哭訴男家反口逐格睇▼▼▼

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過去內地有富二代選擇舉行簡單的婚禮，並將省下的錢捐給有需要的人【點擊下圖放大▼ ▼ ▼】