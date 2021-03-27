心律不正｜8個時機下中醫可介入治療　中西醫混合可加強療效

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-03-27 10:00

文：石華鋒醫師＠中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所助理講師、註冊中醫） 【心律不正／心跳／病徵／中醫】心律不正（Cardiac Arrhythmia），也叫心律失常、心律不整或心律不齊，是臨床常見的心血管疾病。簡單來講，它是一種與心跳速度或規律有關的疾病，這樣的心跳可表現為心動過速、心動遲緩或心動不規則。

心跳過快或過慢都有可能是心律不正，建議作進一步專科檢查，以確定是否與更嚴重疾病有關。（iStock）

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中西醫如何理解心律不正

臨床上，部分心律不正的患者自己並不自知，並且沒有發覺任何不適的症狀，但同時亦有部分患者可感受到明顯的不適，包括心悸（即自己可感受到心臟怦怦直跳）、心慌、頭暈目眩、健忘、失眠、疲倦、氣促、胸悶或胸痛等症狀。大多數的心律不正都是無害的，但仍建議進行更深一步的專科檢查，以確診是否由嚴重的心腦血管疾病、甲狀腺疾病或其他高危因素導致。針對需要治療的患者，西醫通常會根據病人的病因，予口服抗心律不正藥，心臟起搏器或外科手術（例如冠狀動脈搭橋手術）等不同方法進行治療。

中醫學認為，心律不正屬中醫「心悸」的範疇，若心悸因驚恐、惱怒而發作的，亦稱為「驚悸」，若心悸病久或病情加重，亦稱為「怔忡」。中醫透過辨證論治，可將「心悸」分為心氣虛、心陽虛、心血虛、心陰虛、心血瘀阻、心火上炎、心腎不交、痰火擾心及水飲凌心等證型，然後再予處方用藥治療。同時，針灸亦可以對心律不正產生良性的雙向調整作用，例如針刺「內關」穴，既可治療心動過速，亦可治療心動遲緩，它對心率的調節是雙向的。

心律不正的西醫治療

一方面，臨床上針對「心動過速」的心律不正患者，西醫所使用抗心律不正藥的療效肯定，而其臨床上可能出現的副作用包括頭暈、頭痛、失眠、噁心、嘔吐、口乾、腹脹、 胃脹、食欲下降、便秘或腹瀉等等，部分病人或需服用其它西藥以減輕其副作用。還有，並非所有患者的病情都適合使用抗心律不正藥。

另一方面，有時「心動遲緩」的心律不正患者，可能需使用心臟起搏器，安置心臟起搏器須終身攜帶，有時患者會感到緊張、焦慮、恐懼及抑鬱等心理障礙。

「心動遲緩」的心律不正患者，可能需使用心臟起搏器。（資料圖片／歐嘉樂攝）

中醫治療心律不正的證據

中醫治療心律不正有着豐富的經驗，從經典古方的炙甘草湯、歸脾湯、桂枝甘草湯、真武湯、補中益氣湯、麻黃附子細辛湯、瓜蔞薤白半夏湯等，到近代中醫專家研製出的穩心顆粒、參松養心膠囊、強心復脈顆粒等中成藥，都對不同證型的心律不正起到明確的療效。

以「穩心顆粒」為例，它是國內第1個取得國際註冊號的抗心律不正藥物。有大量臨床及基礎研究表明，該藥物能夠通過抑制心肌重構、改善電生理、減少纖維化、調節自主神經、減輕缺血再灌注損傷等方面保護心肌細胞，調節心臟傳導系統，抑制心律不正的發生。

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最後，中、西醫其實各有優勢，應互相配合，彌補各自不足之處，令市民健康獲得最大的益處。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：按此

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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