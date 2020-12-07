5招保正氣助抗肺炎　中大中西醫推 「扶正防疫」計劃｜附報名連結

文：蔡潯遠教授＠中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所中醫專業應用教授） 疫情反反覆覆，縱使經過炎熱的夏天，疫情仍未有減退的跡象。在疫情還未完結前，防疫意識都不能鬆懈。在抗疫方面，中醫也有一些好方法。

中醫注重保正氣增強抵抗力，有助抵抗新一波疫情。（資料圖片）

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中醫對於疾病發生規律的認識主要基於兩個方面，即「邪氣」和「正氣」。正氣是指人體的機能活動和抗病能力，亦即是人們常常提及身體免疫力。邪氣是指產生疾病的原因及條件等。

《黃帝內經.素問》篇指出： 「正氣存內，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛。」說明人之所以會產生疾病，就是因為身體的正氣不足，抗禦邪氣的能力減弱了，病邪乘虛侵入人體而發病。從疫情的發展規律來看，老年人、久病體虛的人、過度疲勞的人，以及一些患有慢性病的人群，更易受感染，感染之後也容易表現為重症。

而那些免疫功能強盛的人，要麼不易感染，或即使感染後依靠自身的免疫功能也能減輕疫情對身體的損害。因此，在疫情期間，對於人體正氣的調護就顯得尤為重要。目前，對新冠狀病毒肺炎有效的治療及疫苗還未推出。那麼，在這個病毒肆虐的特殊時期，我們應該怎樣做才能保護好並進一步提高我們的正氣，增強身體的免疫力以抗擊病邪的侵襲呢？筆者有以下幾條建議。

（1）心情愉悅，心態良好

中醫非常重視情緒對人體健康的影響，認為“喜傷心、怒傷肝、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎”，意思就是，過度的情緒會對身體產生傷害。不健康的心理狀態和負面情緒會對身體健康產生一系列不利的影響，導致血壓、血糖、心率的波動、內分泌功能紊亂、免疫力下降。現代研究表明積極良好的心態可以緩解緊張感與壓力，提高免疫細胞與抗體活性，降低壓力荷爾蒙皮質醇的分泌，所以「心態是第一免疫力」 。

（２）營養飲食，清淡適宜

中醫認為，人體的免疫力與肺脾腎三個臟器密切相關，三個臟器中又以脾為重中之重，因為脾為「氣血生化之源」，為「後天之本」，脾胃受損，則氣血生化乏源，身體抵抗力免疫力必然下降。脾胃受損最直接的原因就是飲食不當，從而使脾胃運化失常，則會產生一系列相關疾病，比如，糖尿病、高血脂、高血壓（俗稱三高）痛風、脂肪肝、膽囊炎、膽結石、胰腺炎等。藥王孫思邈說：「安身之本，必資於食，不知食宜者，不足以存生。」 「最好的醫院是廚房」，指的就是要關注自己的日常飲食。具體應該做到以下四點：

其一、飲食宜規律，不可過饑過飽。《靈樞·五味》指出：「天地之精氣，其大數常出三入一，故穀不入，半日則氣衰，一日則氣少矣。」說明過度饑餓，沒有營養物質補充則固護人體的正氣就會隨之減少。孫思邈則認為：「不知食宜者，不足以存生。」其提倡「食欲數而少，不欲頓而多。常欲令如飽中饑，饑中飽也。」即飲食不可過飽之意。

其二、飲食宜清淡，古代醫家朱丹溪指出：「好酒膩肉濕面油汁，燒炙煨炒，辛辣甜滑，皆在所忌。」提倡少食肥甘厚味以不阻礙脾之運化，方能使衛外堅固，病邪不入人體。

其三、溫軟易消化，飲食不宜過熱或過冷，過熱則灼傷食道，過冷則敗胃傷陽。故適寒溫可使脾胃氣壯，中氣健旺。

其四、膳食結構要合理，營養要均衡，做到葷素搭配，粗細適宜。

注意飲食，少吃油膩及煎炸食物，多吃滋補食品，也是保正氣的方法之一。（資料圖片）

（３）睡眠充足，不妄熬夜

睡眠它不僅是一種生理需要，更是一種生命品質特徵。充足、高品質的睡眠，可以消除身體的疲勞感，促進生長，充養陽氣，修復損傷，代謝排毒，美容養顏，增強免疫。老人、小孩及體弱多病之人，尤其要多睡眠休息。熬夜降低免疫力有立竿見影的效果。一天當中黃金睡眠時間是晚上11點到淩晨3點。所謂「子膽丑肝」即一天的子時和丑時是膽經和肝經的主時。膽主少陽春生之氣，故有言：「十一臟取決於膽。」這個時段陽氣始生，就好比初春的一點點陽氣，最是寶貴。同時肝主藏血，《素問·五臟生成》雲：「人臥血歸於肝」。熬夜則人身之血不能重新進入肝臟，久而久之就會耗傷陰血。所以早睡早起能夠調節人體的生命節律，使精充而神足。

（４）適度運動，增強體質

想必大家都感受過運動之後的神清氣爽吧！這是因為運動可以促進血液迴圈，增加氧氣攝入，從而提升人體精力與體力，增強提升身體的抗病能力。

高品質的睡眠除了可以消除身體的疲勞感，促進生長，充養陽氣，修復損傷，代謝排毒，美容養顏，增強免疫。（brucemars/unsplash）

（５）防寒保暖，抵禦春寒

中醫認為：「寒為萬病之源」，「寒為陰邪，易傷陽氣」，而陽氣是人體臟腑氣血正常工作的根本，人體的生命活動都離不開陽氣的推動，而寒氣作為陰邪又最易傷陽氣，陽氣一旦受損，身體的免疫力就下降，從而容易生病。現時是廿四氣節中的大雪與冬至，但氣溫乍暖乍寒，要適時增減衣物，避免受涼，注意既要保暖又不要使身體汗出濕衣，內衣汗濕後，應待身體汗出停止後立即更換，冬天是感冒咳嗽等多發季節，老人、體弱多病者尤需多加注意。 正所謂“冬至老人關”，抵抗力稍弱也會增加風險。冬天是潛藏陽氣的時候，適當的在冬季進補，特別在冬至時，可以固本培元，使體內陽氣增加。在冬至開始的三九時期可以進行天灸，並跟據個人體質進補，可以增強體格及加強抗病力。

《易經》雲：「起居時，飲食節，寒暑適，則身利而壽命益。起居不時，飲食不節，寒暑不適，則體累而壽命損。」生動具體地詮釋了這些不良的生活方式直接損害著人體的正氣，使得抵抗力降低，而易於感病。因此，在疫情肆虐的時期，保護和提高我們自身的正氣，是預防和抗擊一切疾病的基本保證。

（中大中西醫提供）

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作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

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