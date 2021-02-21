看清感冒、流感、新冠肺炎病徵　中醫教1招增免疫力｜附湯水食譜

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-02-21 12:00

文：香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所 【感冒／流感／新冠肺炎／病徵／中醫】踏入流感季節，加上最近天氣轉冷，有感冒症狀的人明顯增多，但在新冠肺炎疫情的陰霾底下，人人自危，只要有少少喉嚨不適，兩聲咳嗽，就擔心自己是否感染新冠肺炎。雖然感冒、流感和新冠肺炎的症狀很相似，但還是有不同之處，下面就簡單介紹3種疾病。

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總括而言，感冒主要以鼻水，鼻塞，咳嗽等上呼吸道症狀爲主，少有全身症狀，而流感和新冠肺炎則多以全身症狀較多，如疲倦乏力，肌肉酸痛等。雖然這三種疾病細分下病徵有所不同，但由於每個人的患病表現都不一樣，所以建議如果有不適，還是儘早求診，以免耽誤病情。

所謂預防勝於治療，不論是感冒、流感或者新冠肺炎也好，它們傳播的途徑主要是通過飛沫傳播，亦可通過接觸患者的分泌物感染，所以注意好個人衛生，戴口罩，勤洗手，都可大大減低患病的風險。但有些患者會有疑問，明明已經做好了個人防護措施，但爲何一遇冷就很容易出現感冒症狀，在中醫角度，這與身體陽氣受損或不足有關。

重症流感主要發生在老年人、年幼兒童、孕產婦或有慢性基礎疾病者等高危人群，嚴重者可以致死。（資料圖片）

中醫認爲，在我們體表有一種保護身體的氣叫做「衛氣」，它屬於陽氣的一種，負責保衛肌表，防禦外邪。如果我們體質偏弱，衛氣不足，又或者受寒太過，損傷衛氣的時候，那麽外邪就容易入侵人體，而導致患病。在現代醫學的角度，其實我們人體本來就帶有多種能導致感冒的病原體，只是當我們免疫系統正常運作的時候，這些病原體很難大量繁殖而導致人體生病，但當身體免疫力下降的時候，這些病原體就有機可乘，而且寒冷及乾燥的環境更有利於病毒的生存，所以不論是感冒或流感在冬季都較爲多發。

想維持自身免疫力，最簡單的方式就是保暖，因為當體溫下降時，免疫力亦會隨之下降，尤其是最近多了人在家工作，在家都穿較為單薄、寬鬆的衣物，容易着涼，所以建議大家在家辦公時，最好着上襪子和拖鞋，並着上足夠的衣物，而且建議大家工作一段時間後要活動伸展一下，可以幫助身體血液循環、溫暖身體之餘，也可以放鬆肌肉，緩解疲勞。

中醫提倡「春夏養陽，秋冬養陰」，加上冬季天氣較為寒冷乾燥，適時服用一些滋陰的食物，不但能緩解乾燥的症狀，更有養生的功效！

以下介紹一款「淮山栗子烏雞湯」，這湯有補腎固精，滋陰健脾之效。

材料：

烏雞1隻，栗子半斤，淮山20克，乾百合15克，枸杞子10克，陳皮1角，紅棗6粒

做法：

1.烏雞洗淨切件汆水備用；

2.栗子去皮去衣備用；

3.淮山和百合簡單清洗後浸泡約半小時，之後去水備用；

4.將紅棗剖開備用；

5.將除枸杞子外的材料放入煲內，加水適量，先用大火煲滾，再轉細火煲約2～3小時，在最後約15分鐘的時候才加入枸杞子。

良好的免疫力永遠是預防疾病的關鍵。正如中醫常説「正氣存內，邪不可干」，通俗理解就是只要免疫力足夠，病氣就很難入侵我們的身體。良好免疫力需要健康的飲食習慣，良好的心態和正常的生活作息維持，但香港人壓力大，睡眠少，飲食多，不知不覺就會形成中醫所講的「氣虛」，「陽虛」，「痰濕」，「濕熱」，「氣鬱」等體質，免疫力自然亦會下降，容易疲倦甚至生病，所以調整體質對預防流感乃至其他疾病都是非常重要，建議向專業的中醫師諮詢。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：按此

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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