中醫角度解釋失眠成因及影響　中大推睡眠健康計劃｜附報名連結

文：連煒鈴博士@中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫師） 睡眠是人類的基本生理現象，不但可以令人消除疲勞，恢復體力，還有利於保護大腦，提高腦力，增加學習和工作效率。睡眠有助體內組織器官的自我修復過程，增強身體免疫力，更可以延緩衰老。還有，睡眠也是有效放鬆的減壓方法，良好的睡眠習慣可維持身心健康，可見睡眠對我們十分重要。長期睡眠不足，有機會增加患上心血管疾病、中風、糖尿病、情緒病、腦力衰退等疾病的風險。

失眠表現大致可分成以下情況：入睡困難、整夜不能入睡、過早甦醒、早上不能起床或白天感到睏倦等。（《失眠》劇照）

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中醫對睡眠的認識

中醫學認為睡眠與清醒是人體陰陽互動的功能狀態。隨著日月運轉，晝夜交替，晝屬陽以動為主，夜屬陰以靜為主。人體活動變化與之相應，陽主導覺醒，陰主導睡眠，即所謂「日出而作，日入而息」。可是，現代人往往未能嚴格遵守這自然規律，因而逐漸形成睡眠障礙，通常表現為：入睡困難、整夜不能入睡、過早甦醒、早上不能起床或白天感到睏倦等。

中醫看失眠的原因

失眠即睡眠障礙，是指睡眠時間和質量，不能達到個人的正常需求，從而出現疲憊、專注力及記憶力下降、情緒煩躁等症狀。中醫認為正常的睡眠是人體陰陽和諧、營衛協調、神歸其舍，內藏五臟的結果；而失眠則是由於陽不入陰，營衛運行受影響，引致體內臟腑氣血失衡，心神不寧所致。當中可涉及多個臟腑病變，與心、脾、腎、肝及膽密切相關。其病因主要是：情志所傷、思慮過度、飲食不節、勞逸失度、年老體弱、病後未復等。假如失眠情況持續超過一個月，便應該及早求醫。

針灸可分為針刺治療和艾灸治療，通過適當刺激相應穴位，才能取得理想效果。（資料圖片）

中醫如何治療失眠

中醫通過望、聞、問、切四種診症方法，全面了解失眠患者的睡眠情況、伴隨症狀、情緒狀況、起居飲食、日間活動所受影響程度等，以及從其舌脈的反映中得知體內臟腑和氣血的狀況，從而歸納證候，作出中醫診斷，並據此擬定合適的治療方案。

中醫治療失眠著重整體治療，平衡人體陰陽，調整氣血和臟腑功能。在中藥治療方面，醫師常在辨證用藥方的基礎上，配合安神定志之品，以提高療效。另一方面，針灸也是中醫常用治療失眠的方法，其優勢同樣在於整體調節，不但針對改善患者的睡眠狀態，同時亦緩解其他伴隨症狀。針灸可分為針刺治療和艾灸治療，醫師根據辨證論治，來決定具體的操作手法，並選擇相應穴位，通過適當刺激量，才能取得理想效果。

一般來說，艾灸治療適用於慢性久病及陽氣不足之症，常配合針刺治療。此外，耳朵上佈滿穴位，同樣有疏通經絡、運行氣血、調理臟腑的作用，所以耳針和耳穴貼壓也是常用於治療失眠的方法。

其他特色中醫療法有助睡眠

根據中醫經絡理論，十二經脈在體表有其反應區，是溝通人體內外的重要部位，體表與內臟因而相互影響。因此，中藥外治法亦常用於治療某些內科疾患，包括失眠的治療。對於頑固性失眠的處理，更可考慮外治法與內治法並用。

（1）藥枕、香囊助眠

早在晉代就有醫藉描述以蒸大豆裝枕治療失眠，宋代則記載有用草決明裝枕治療失眠。此外，利用芳香安神之中藥製成香囊，置於枕邊，同樣有助睡眠。常用的中藥包括：玫瑰、桂花、貢菊、青皮等。藥芯還可以考慮使用者的體質、病情和季節環境等變化，辨證對症地配製。

（2）中藥敷貼改善睡眠

將特定中藥如琥珀、吳茱萸、菖蒲等製成粉末，調成糊膏劑敷貼在身體相應部位，如肚臍、掌心或足心，內病外治，有治療失眠的作用。藥物刺激相應穴位，經由經絡傳導，發揮調理內臟療效。患者可委託中醫診所代為製作膏藥，在家自行操作。注意敷藥必須對準部位，並保持適當體位以固定。

（3）中藥足浴有利安眠

根據中醫經絡學說，足部是足三陰經的起始點，也是足三陽經的終止點，體內五臟六腑在腳上都有其相應的反應點。因此，經常用熱水浸泡腳部，能刺激足部穴位，有助氣血運行，疏通經絡，調整臟腑功能，而採用中藥如磁石、酸棗仁、夜交藤等煮成藥液，於睡前泡足20分鐘效果更好。

總的而言，失眠的預後較好，但因病情不一，治療過程亦有異。病情簡單者，治療收效較快；病情複雜者，可能需要多月來治療。患者除了按時接受診治，還要遵從醫囑，注意飲食，並配合適度運動，保持身心舒暢，便可睡覺安好。

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作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

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