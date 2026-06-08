青年撐拐杖搭地鐵 婆婆秒讓座 網民大讚：這才是關愛座的意義
撰文：聯合新聞網
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關愛座爭議一直造成年輕世代與老年世代的衝突，曾有白髮婦人要求年輕人讓座，甚至出現民眾大打出手的情況。
然而有位網友表示，他看到一名受傷的年輕乘客拄著拐杖進入地鐵車廂，這時坐在關愛座的老婦人馬上讓座，讓他大讚「大家不應該只看到要求讓位的那些新聞」。
婆婆讓出關愛座經過：
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一名網友在臉書社團「爆料公社」分享影片，只見畫面中男乘客從左邊車門上車，他手持柺杖，一跛一跛的進入地鐵車廂，而他準備要拉關愛座上面的吊環時，坐在關愛座的老婦人馬上站起來讓位，這位男子也點頭致謝，隨後婦人走到別的座位。
目擊整段暖心過程的原PO寫下：
好人好事能在這裡廣為流傳嗎？一樣是老人，大家不應該只知道要求讓位的那些新聞而已。
文章曝光後，許多網友大讚：
「真的有感動到」
「台灣社會應該多報一點正面的能量」
「這種長輩才值得人尊重」
「我老婆懷孕搭火車時，也很多人讓位給她，還是有很多有愛心的人」
「這才是優先席存在的意義」
「真的很多阿嬤人很好」
「這個媽媽年紀這麼大，還有同理心，太加分了」
而影片中被讓座的主角也在留言表示，他是車禍骨折需要拄拐杖，後來才恢復到可以自己搭公共交通工具，可以走比較快，但左腳不能負重超過體重50%，然而他搭地鐵的心得是「台灣真的是很有愛的環境」，他回憶當時坐在關愛座的阿嬤讓他坐，原本他覺得有點不好意思，但斜眼看到對面還有位置，阿嬤也改走過去坐下，因此他才感激地坐下了。
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