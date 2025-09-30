明明有空位！阿婆堅持坐關愛座揮袋打人　遭年輕人起身｢一腳踢倒｣

台北捷運9月29日下午，爆出有一名老婦人用手提袋攻擊坐在博愛座的民眾，不料，該民眾在被揮擊了兩次後，隨即起身踹了老婦一腳，老婦往後跌到後面的椅子。



北捷警表示，目前未接獲相關報案，後續將調閱相關資料依社維法偵辦。

台北捷運一名老婦人用手提袋多次攻擊坐在博愛座的女子，其後女子起身一腳把老婦踢開。（Threads截圖）

民眾拍下影片，捷運車廂內還有普通座位及一個博愛座，但手提大包小包的老婦卻堅持要坐在靠邊的一側，她更用手中的提袋甩向坐在博愛座的民眾，只見民眾不疾不徐把手中的提袋交給旁邊乘客，便在老婦再度揮擊之時，起身往前狠踹阿婆。

老婦這一往後跌，跌向了對面座位，所幸老婦左手的提袋擋在身前緩衝，但她口中唸：

我要叫警察、這個人太可怕了。

踢人的民眾也回嘴：

妳可以再試一次。

所幸這時有名中年男子上前安撫老婦，老婦唸唸有詞地走到另一個車廂。

影片放在社群平台時，不少人留言：

「阿婆疑似是堅持要坐博愛座的常客」

「這時候都不知道誰對誰錯。」



北捷說明，案發在9月29日下午約4時許，信義安和站往淡水方向一部列車，有旅客按壓對講機表示有2人因優先席起爭執，站長接獲通知上車處理，未影響營運。

北捷提醒，優先席是依身心障礙者權益保障法設置，提供給有需要的旅客使用。呼籲旅客發揮同理心，讓乘車環境更加美好。也提醒旅客如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將盡速派員前往處理。

至於整個案件，北捷捷運警察說，有關9月29日下午4時的案件，捷警未接獲相關報案，後續將調閱相關資料依社維法偵辦。同時也呼籲，旅客搭乘捷運時，若遇到爭執或糾紛，請冷靜處理，切勿以口角或肢體衝突方式解決，以免觸法。可立即按壓車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理。

