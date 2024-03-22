台女坐巴士竟被直接「扯起手逼讓座」還碰到胸部 疑是這過氣藝人
撰文：聯合新聞網
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近日一名巴士女乘客坐在位子上被「阿姨」拽手腕要求讓座。
而「阿姨」眼見行動失敗，直接在車上大聲喊：「剛剛那個女生好遜喔！」
這一刻，女乘客聽聲音疑是17年前上綜藝節目爆紅的「慧慈」，讓她忍不住發文罵「氣死我了，妳才遜啦」。
竟一語不發直接扯起她逼讓座 因綁好安全帶才扯不動（點圖看原文全文及相關照片）：
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該名女乘客於Dcard發文指出，她20日到台灣北部出差，回程搭巴士時一位「阿姨」走到她旁邊坐下。
不久後其他人上車，「阿姨」突然站起扯女乘客的手腕，「可是我繫著安全帶，所以她扯兩三下都扯不動，我就一臉怒氣的看向她」，原來是「阿姨」看到有家長帶小孩搭車，所以想要讓位。
沒想到，「阿姨」眼見女乘客沒跟著站起來，直接撂下一句「妳好遜喔」，於是放開女乘客的手離開座位。
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這時，女乘客突然認出這熟悉的聲音，因為聲音很有辨識度，認為疑是「慧慈」，對方就邊走到後面邊大聲嚷嚷：「剛剛那個女生好遜喔！」
女乘客氣炸表示，若非車上有小孩，她真的很想轉身去回罵，希望別人讓位開口講就好：「一聲不發的亂拉人家，誰知道妳想幹嘛？Ｘ的，還碰到我胸部，就算立意良善，也沒必要動手動腳才能展現愛心好嗎？」
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網友則說「被肢體碰觸的莫名其妙還要被當眾羞辱」，還有人分享看到另篇文章說「搭巴士遇到同一人，是被從睡夢中直接拉起來讓位，超擾民」。
女乘客也透露，該「阿姨」會在有長輩或小孩上車時很熱心的大喊「小心哦！」，後來，那位帶小孩的家長往後面位置坐下，在她解開安全帶前，就婉拒讓座了。
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