12星座溫書考試方式大不同　水瓶寧研究課外知識　處女試卷最整齊

看看十二星座寶寶們，最接近學霸的瞬間是什麼時候吧！



白羊座：先定一個小目標 實在不行打個賭

說真的，白羊的三分鐘熱度，讓他們與學霸相差甚遠，最接近學霸的時候可能就是在食堂吧……不過小編想，如果將學習過程分解成小目標，再拿食物和他們打賭，估計吃貨大白羊們還會有一絲機會！

示意圖（《墊底辣妹》劇照）

金牛座：文科課上睡成狗 理科一來精神抖

守財奴金牛座對於數字的敏感度最高，不僅僅體現在數錢算賬上，學習裏也是一樣。雖然對於文科不太感興趣，但理科絕對是他們的志向所在。而且他們務實的性格碰上數字的組合，也會迸發出更多的花火，所以只要選對了方向，金牛們的學霸之路並不難走！

雙子座：擅長預測老師考什麼 總挑會考的東西溫習

雙子做事愛分心，明明看似不學習，考試成績卻依舊理想，簡直就是傳說中的別人家的孩子。不過小編要提醒各位，雖然你們對考什麼了如指掌，也請稍微注重其他知識的學習，畢竟，考官的心思你猜不得哦！

巨蟹座：一本練習在手 題海知識我有

巨蟹非常有韌性，很少想着投機取巧，所以他們最接近學霸的時候，就是徜徉在題海中的時候。每次考試，學霸巨蟹看着滿紙的問題，都會所向披靡，因為這些大同小異的題在他們的眼中，不過是換湯不換藥罷了！

獅子座：被窩書本小枱燈 凌晨打卡我最行

獅子無論做什麼都要做到最好，看不完書？那就晚上讀嘍！你關燈，不要緊我有小枱燈哦！凌晨被子矇頭讀書忙，說的就是他們啦。且先不管這樣的成果有多少，單憑着這份堅持不懈的努力，就無形中散發着學霸的酸臭味呢！

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處女座：題目可以不會答 卷子必須對整齊

很多人覺得，處女這種愛扣小細節的好少年一定是學霸，但小編要說的是，他們的確是不研究好不罷休，但往往因為太鑽牛角尖，也容易走入誤區啊！但是無論我們處女是不是學霸，題目會不會答，我們寫卷子的格式那絕對是整齊劃一，以至於老師不仔細看，都完全會誤會這是隻學霸！

天秤座：天生聰明愛完美 只要乖巧萬事吉

如果單看天秤的筆記，一定會覺得他們是妥妥的學霸！天秤座的筆記絕對是清晰又整齊，知識點條條羅列清晰。 但是，同為天秤的小編我要告訴各位，我們只是注重形式感……這麼漂亮的筆記下，我們能記住的東西其實少之又少，不過比起不做筆記不總結錯題的小夥伴來說，我們距離學霸的差距並不遙遠。

示意圖（《墊底辣妹》劇照）

天蠍座：學習太認真不是我的錯 比我成績好的人要小心

天蠍上學的時候是別人家的孩子，畢了業就是霸道總裁，要問他們為何總是人生贏家，是因為對自己真的下得去狠手啊……天蠍的形象與學霸極為接近，如果不是偶爾耍性子不乖，那簡直就是以假亂真學霸附體，有時候發瘋學習起來，連老師看了都害怕啊！

射手座（人馬座）：這科不夠那科補 語言能力我最強

射手隨性慣了，說他們是學霸吧，他們成績還沒有那麼牛，但要說學渣，也輪不到他們。喜歡的科目成績超高，不喜歡科目分數讓人頭痛。其實要是稍稍努力一點點，我們大射手還是可以向第一梯隊靠近的，但偏偏他們就是靠喜好活着，哪怕學習語言有天賦，也無力抗拒他們的任性，只能無限接近學霸的指數。

摩羯座（山羊座）：作業卷子來者不拒 測試小考盡在掌握

摩羯的生活中多的是有備無患，想要阻止他們成為學霸，幾乎是不可能的，對於老師安排的任務，他們遊刃有餘；甚至還能自己抽空來個小檢測。千萬不要以為他們和你們一樣玩兒的開心，他們連玩兒的時間都早已經規劃好了。所以如果你有一個摩羯的小夥伴，與其帶着他一起玩兒，不如讓他帶着你一起學習一起飛！

水瓶座：別管我學的是什麼 反正老子學習啦

水瓶的性格向來是我行我素，在學習中也是一樣，堅信適合自己的才是最好的，所以他們雖然時時刻刻看上去都在學習，但實際上學的東西吧，嘿嘿嘿……反正他們對於課本外的知識熱忱更高，選修課本也總比必修課本背得熟練，歷史課上講野史，數學課後研究各種神奇的輔助線，語文課總覺得魯迅當時不是那個意思。這樣看來，說不定是另一種「學霸」呢！

雙魚座：別和我說太多話 腦容量有限的孩子傷不起

雙魚在臨近考試的時候，絕對是最接近學霸的時刻，這時候他們最需要神功護體，請大家少和他們接觸，因為他們平日裏就腦容量不足，能記住考點超級辛苦的！如果大家在給他們增加負擔，哦呦呦！不得了啊！總之雙魚的學習過程總要比別人累很多，因為要把一些不用的知識點移除，才能夠放新的知識點進來補充，針對考試學習的他們，永遠都徘徊在「學霸」的邊緣。

好啦，小編我寫這些，可不是要你們給自己學習不好找藉口的哦！無論是哪一個星座，什麼性格，都會有適合自己的學科，當然面對自己不適合的學科也要努力找到方法，這樣才能夠成為十二星座的新好少年哦！

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