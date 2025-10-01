會否挑戰有風險的事？7條問題測出你是「聚財命」還是「散財命」

人各有命，一個人是否能夠賺到大錢，其實從很多細節都是能夠看得出來的。



有的人就一直都在聚財，他們走的每一步都特別的堅定準確，所以可以存下不少的錢財來。有的人就不行了，一直都在浪費錢，一直都存不下積蓄。那麼你是聚財命or散財命呢？快來測一測吧！

示意圖（Unsplash@Jingming Pan）

1. 你買東西經常會精打細算嗎？

會的→2

不會→3



2. 你會經常去買一些自己用不到的東西嗎？

會的→4

不會有→3



3. 面對有風險的機會，你敢於去挑戰嗎？

敢的→4

不敢→5



4. 你是否會經常借錢給別人？

是的→6

不是→5



5. 你對於理財有一定的規劃嗎？

有的→A

沒有→6



6. 你喜歡跟風別人去投資嗎？

喜歡→D

不喜歡→7



7. 你感覺自己是一個能夠把握賺錢機會的人嗎？

是的→B

不是→C



答案解析：

A. 你很大可能屬於是聚財命

你是一個財商非常高的人，總是能夠發現生活中各種賺錢的機會。而且每次當別人都還沒有反應過來的時候，你不僅是第一個吃螃蟹的人，往往還是能夠賺到最多的那個人。你賺到的錢還很懂得拿來理財投資，因為你的眼光特別的好，所以能夠錢生錢，很快就實現財富自由了。

B. 你稍微有一些聚財命

你是十分謹慎的那種人，在做事上面，你不會輕率的做決定。相反的，你總是會積極聽取身邊人意見，讓大家給予你建議。雖然你不會全部都聽取，但是每一次你都能夠從中吸取到很多對自己有幫助的點。所以你的財運會變得越來越好的，賺錢會開始變得簡單起來。

C. 你很大可能屬於是散財命

你做事上沒有什麼規劃，總是想一出是一出，特別的任性。再加上你對自己沒有比較清醒的認識，總是覺得自己最厲害。所以你這輩子很大可能會是散財命，你會為自己的傲慢付出比較慘重的代價。你非但不能夠賺到大錢，還會因為自己的疏忽，要把家人的錢也都揮霍掉。

D. 你稍微有一些散財命

雖然你在職場中特別的努力拼搏，但是你卻沒有辦法如自己所期待的那樣，順利的賺到大錢，從此走上人生巔峰。這是因為你總是在關鍵時刻掉鏈子，平日裏表現不錯，但是重要時刻就太容易緊張。這樣的你會有一些散財，好在過後你能夠較好的止住，不讓情況變得更糟糕。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】