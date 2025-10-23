4生肖引薦朋友入公司做同事隨時害自己　屬豬太心軟總收拾爛攤子

職場有些潛規則，比方說「上班好同事，下班不認識」，也有人認為介紹別人進公司，有搞小團體的嫌疑。所以說，千萬不要以為「該不該引薦朋友進公司」是小事一樁，它的學問可大了！



尤其是這四大生肖特別要小心，要是弄巧成拙害到自己，就不是好玩的了！趕快來看看分析。

4生肖不該引薦朋友進公司（《瑞草洞》劇照；01製圖）

4生肖易心軟、愛助人，引薦朋友進公司反而弄巧成拙（點擊放大瀏覽）▼▼▼

生肖豬

心軟、好說話，往往經不起人家的拜託請求。由於抱著做善事、或者不想當壞人的心態，有時甚至連基本過濾都不好意思做，就直接運用自己在公司的資歷或關係，讓朋友能被快速推薦通關。要當心，公司其實是暗中讓你背負了保人的責任。

萬一真的遇人不淑，你所介紹的這位朋友捅了婁子，他很可能只需要一走了之，而你卻得收拾爛攤子，而且還沒人同情，絕對會讓你大呼「悔不當初」！建議你，還是等位居高層以後再考慮介紹他人進公司，才不會殃及自己。

生肖牛

重義氣的牛兒，一見朋友有難，有時不等對方開口，就主動為其出謀劃策。若是得知友人有找工作的需求，更會為他量身訂作優惠辦法，將他拉進自己的公司。這不但是最夠意思的義氣表現，甚至連往後能就近照顧的事都想到了。

但要當心，有些慌不擇路的人，只想暫時有個棲身之所。不管你提醒他甚麼注意事項，他雖然當下點頭答應，實際上卻抱著看情況再說的心態。既然你比他還投入著急，他豈有不搭順風車的道理？因此，千萬別在一場得寸進尺的戲碼裏當了配角！

生肖兔

善良又缺乏心機，只要有人開口請求協助，兔子多半抱持助人為快樂之本的原則而答應。但也正因為你表現得有些來者不拒，有心人可能會覺得你在公司很夠力，反而想藉著你的熱心來成就其私人的企圖。就怕引狼入室，遇到忘恩負義之輩，將來搞不好還踩在你頭上。

有時候，裝傻還是安全些。淡化自己在公司的影響力，減少別人對你的非分期待。縱然幫忙朋友是應該的，但可以提供訊息為主，不需要替人背書引薦。畢竟朋友以後的表現和忠誠並非你能約束和保證的。

生肖龍

生肖龍較重視面子，常會透過請客或幫忙的機會來展現自身實力。若能扮演朋友的人生推手，更能夠彰顯自己大器、識人，所以生肖龍往往會主動發掘那些需要他人臨門一腳的對象。不可否認，在朋友懷才不遇時，生肖龍經常是以貴人角色出現的。

然而，不少人坐熱位置後，對他人的恩情就拋到九霄雲外，甚至還有些人會刻意想要贏過你，來證明他本來就有條件，當初的你不過是做了順水人情罷了。人心的險惡難測，會讓你懷疑身邊的人都是演戲高手。

介紹朋友進公司和借錢一樣，都得先做最壞的打算，否則不但後患無窮，甚至抱憾終身。就算你承受得了，也必須提防未來對方砸了自己招牌，實在是一件吃力難討好的差事。雖然能當上伯樂，算是功德無量，但以上四生肖就不要太樂觀，萬一看走眼、帶錯人，小心朋友一場變成惡夢一場！

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】