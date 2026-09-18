3對星座情侶注定互相折磨　「黐身」雙魚配愛獨立山羊各有各累

不同性格的人表達或者是證明愛意的方式，也會有明顯的不同。有的星座會看對方對自己的前後態度變化，而有的星座在一起時，卻喜歡用互相折磨的方式來證明彼此愛着。



天蠍座 VS 金牛座

對於天蠍座來說，對方如果愛自己，那麼就該毫無保留，和自己交換人生的秘密。但是對於金牛座來說，隱私是非常非常重要的，他們會覺得，如果對方愛自己，那麼就應該尊重自己保有一絲秘密的權利。

在這一點上兩個人總是說着互相了解，又互相試探和防備，自然是愛恨交加，互相折磨啦！

示意圖（《21世紀大君夫人》劇照）

處女座 VS 雙子座

處女座和雙子座的這對組合呢，也是「互相拆台」的一對冤家了。雙子座的靈活多變，會讓處女座覺得很不穩定，他們希望雙子座能夠給自己更多的承諾，能夠靠譜些。可雙子呢，偏偏做不到，他們反倒是希望處女座不要時時刻刻管着自己，讓自己自由一些。

一個人想當家做主，另一個偏偏不願意，也是讓人無奈至極了。

雙魚座 VS 摩羯座（山羊座）

雙魚座在感情中，是非常需要關注的，不論男女。這種依賴對方的狀態，對別的星座可能還好，但對於一貫習慣了獨立自主的摩羯來說，確實有點黏膩。

所以這一對在一起的時候，摩羯就總覺得有點喘不過氣拼命逃，而雙魚卻總感覺對方對自己的愛意不夠濃，一個勁兒地要温暖，如果不能找到一個平衡，也是蠻累的了。

當然啦，這些行為的存在，也都是因為兩個人之間的愛意。沒有哪對情侶是完全一點摩擦都沒有的，而兩個人互相妥協和扶持的態度，才是能夠讓這份感情長長久久的關鍵哦！

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