百度｜燈神媽咪麵連中三元　燈中唔升＋高位追！網民：幾大仇口？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-23 19:00

【百度／9888／BIDU／上市／掛牌／Baidu】明星股百度今日（23日）上市，不過股價表現乏力，高開不足2%就轉弱回落，更一度跌穿招股價，最後僅僅守住招股價252元收市，無升跌。連登燈神媽咪麵對於百度上市十分關注，2日內連出3個帖文強調睇好，曾建議暗盤不問價追入、答覆昨日（3月22日）以257元暗盤買貨的網民「聽日會賺」，及預告上市日內多隻股票向下只有百度向上，變相連「燈」三元！

媽咪麵在2日內連發3個有關百度的帖文，而且事後亦都證實燈力十足！（YouTube短片截圖）

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媽咪麵於今早約10時50分發文，指「點解隻隻股票都跌到X街，仲有隻股票係會升嘅？」，「有冇人可以話畀我聽點解？」，然後囂張地上載百度的股價報價截圖，當時百度股價為253.6元，升1.6元或0.64%。惟最後百度股價乏力，一度跌穿招股價，低見251.6元，最後收報252元守住招股價，無升跌。

網民指媽咪麵出Po之後百度股價立即轉弱，甚至轉燈（由升轉跌），威力不可低估，更笑言「即係隻隻嚟緊都會升！」、「連開幾個Po追擊，要幾大仇口先做到？」、「麵仔有幾憎百度？」。最後百度以招股價收市，無升亦無跌，或多或少都符合被燈結果。

百度（9888）最後以招股價252元收市，沒有升跌。（Yahoo財經截圖）

媽咪麵昨日（22日）在帖文內分享意見，有網民指自己於暗盤時段「257元入咗點算？」，媽咪麵就表示「聽日會賺」，更以表情符號給予一隻讚好的大拇指。結果百度今日股價高位於256.6元止步，該位網民今日連家鄉都未返過。

媽咪麵昨日亦發文呼籲在暗盤時段不問價買入百度，豪言股價首站目標價為500元，「差唔多到500再畀指示」。結果百度的富途暗盤價收報253.8元，微升0.7%，暫時未見到媽咪麵心目中的大升之勢。

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（連登討論區圖片）

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