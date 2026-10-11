最無敵命格？3星座「不存錢愛花錢又不缺錢」 白羊花愈多賺愈多
撰文：聯合新聞網
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【十二星座性格】台灣曾爆出「拜金鹹酥雞」事件，有情侶因為點了365元台幣鹹酥雞，男生說女生太拜金吵到分手，引發熱議。
搜狐網分享，在占星學中，三大星座女性常被形容「不太會存錢、卻很會花錢」，但她們的運勢似乎格外順遂，財務總能在關鍵時刻出現轉圜，呈現「敢花也不缺」的獨特命格。
白羊座：花錢買開心 錢再賺就有
白羊座女性行事爽快、步調迅速，對生活保持高度熱情。她們的消費多以「開心最重要」為原則，旅行、聚會或能帶來立即滿足的活動，經常佔據預算大宗。
雖然白羊座女並不特別重視精細理財，但在工作場合往往積極果斷，容易成為團隊亮點，並抓住突如其來的機會，讓收入在不經意間補上花費，使財務不致失衡。
獅子座：堅持高品質 寵愛自己
獅子座女性風格鮮明，自我要求高，非常在意生活品質。無論是服飾、保養、儀式感，都堅持要高價位，才能展現品味。
雖然外界常認為獅子女花費偏高，但她們通常具備強烈企圖心，在職場上不只願意加倍努力，也容易吸引貴人支持。即便花得多，收入也能跟上，不怕沒錢花。
天秤座：和諧優雅 消費兼顧CP值
天秤座女性強調和諧感，消費態度兼具理性與美感追求。她們在花錢時多會先衡量必要性與價值，不盲目節省，也不偏向衝動購物。
天秤女擅長在預算內找到最佳選項，讓生活維持質感的同時，也保留一定的安全緩衝。這種穩健的金錢觀，讓她們即便不是最會存錢的人，財務狀況仍能長期保持在良好狀態。
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