12星座愛上一個人是先看臉還是身材？雙魚、天秤對方高顏值才心動

你是哪一種呢？



雙魚座、天秤座、獅子座

先看臉再看身材



顏值對這三位不是加分項，是底線！！！如果臉蛋不能狙擊自己，何談心動呢？

區別在於，雙魚容易對細節來電，比如一雙好看的眼睛就足以讓其開多倍濾鏡放大光環；天秤注重五官間的和諧與氣質；而獅子要的是人群中一眼驚豔的那種衝擊力。

白羊座｜牡羊座、雙子座、山羊座｜摩羯座

先看身材再看臉



比起長相，這三位更注重整體感，舒展的肩、筆直的背、緊實的腰、修長的腿……稍微會點搭配，最基礎款的衣服也能穿出雜誌畫報的感覺。

優秀的身材，意味着很多：健康、自律和時尚的可塑性等，不要太棒~

金牛座、處女座、天蠍座

臉和身材都要看



金牛注重感官的享受，處女耕耘理想的原型，天蠍渴望極致的吸引，但凡誰拿到了他們愛的號碼牌，外形上必是百裏挑一的精選。

這種對美的需求不止在戀愛初期，也持續在其關係的所有階段：出於愛而表達「你變成什麼樣我都喜歡」，但內心難免失望於對方的走形。

人馬座｜射手座、水瓶座、巨蟹座

既不看臉也不看身材



當然，誰不喜歡欣賞美人呢，但這三個星座在相處中更看眼緣——跟審美不劃等號的一種直覺。

射手想要和對方一起自由探險追夢，水瓶喜歡一次次的頭腦交鋒而不是去習慣彼此的存在，而巨蟹更加看重實在——對方是否能提供情緒價值或者經濟狀況是否穩定等。

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】