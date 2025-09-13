12星座愛上一個人是先看臉還是身材？雙魚、天秤對方高顏值才心動
撰文：鬧鬧女巫店
出版：更新：
你是哪一種呢？
揭秘對12星座來說身材還是美貌才是找伴侶的第一要項，獅子更愛第一眼便感到驚艷的人（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+7
雙魚座、天秤座、獅子座
先看臉再看身材
顏值對這三位不是加分項，是底線！！！如果臉蛋不能狙擊自己，何談心動呢？
區別在於，雙魚容易對細節來電，比如一雙好看的眼睛就足以讓其開多倍濾鏡放大光環；天秤注重五官間的和諧與氣質；而獅子要的是人群中一眼驚豔的那種衝擊力。
白羊座｜牡羊座、雙子座、山羊座｜摩羯座
先看身材再看臉
比起長相，這三位更注重整體感，舒展的肩、筆直的背、緊實的腰、修長的腿……稍微會點搭配，最基礎款的衣服也能穿出雜誌畫報的感覺。
優秀的身材，意味着很多：健康、自律和時尚的可塑性等，不要太棒~
相關文章：5大星座拍拖熱戀期一過就冷淡 水瓶須個人空間 不愛被伴侶束縛（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+20
金牛座、處女座、天蠍座
臉和身材都要看
金牛注重感官的享受，處女耕耘理想的原型，天蠍渴望極致的吸引，但凡誰拿到了他們愛的號碼牌，外形上必是百裏挑一的精選。
這種對美的需求不止在戀愛初期，也持續在其關係的所有階段：出於愛而表達「你變成什麼樣我都喜歡」，但內心難免失望於對方的走形。
相關文章：MBTI再進化變成64型人格！果斷VS糾結、温暖VS高冷 附測驗連結（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+19
人馬座｜射手座、水瓶座、巨蟹座
既不看臉也不看身材
當然，誰不喜歡欣賞美人呢，但這三個星座在相處中更看眼緣——跟審美不劃等號的一種直覺。
射手想要和對方一起自由探險追夢，水瓶喜歡一次次的頭腦交鋒而不是去習慣彼此的存在，而巨蟹更加看重實在——對方是否能提供情緒價值或者經濟狀況是否穩定等。
星座｜1種人每秒在精神出軌！「不想交往第2次」的星座排名公開愛情最不求回報的4大星座 雙魚拍拖付出所有、天秤為愛委屈自己最易第一次見就沉船的星座 雙魚跳過曖昧期「他」憑第一印象動情不用減肥了！這些生肖越肥越有錢 屬豬體態豐腴反而招財進寶工作學業壓力大？風水師教5家居格局須避開 樓底低要做「1件事」
【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】