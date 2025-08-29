00後大熱「期間限定」關係　冬眠式戀愛6大徵兆+最易中招星座TOP5

「如果戀愛有個限期，我希望係一萬年」，但最近GenZ卻流行一種流行一種「冬眠式戀愛」的戀愛方式，意思就是大家一起度過冬天取暖放閃後就Say goodbye，而通常這種戀情都是由10月開始，想認真談戀愛的情場新鮮人要小心了！



《他和她的戀愛花期》劇照

戀愛原來真的有「期間限定」？近期，於GenZ時代中都討論一種名為「冬眠式戀愛」，英文名為Hibernation Relationship，意思就是一種冬天出現，然後帶有時效性的戀愛關係。這類感情多半在十月開始，分手潮則常常出現在二月情人節過後。那到底為甚麼會出現這種戀愛方式呢？

從心理角度上來說，根據《Psychology Today》，有心理學家指出這種關係是，情侶在寒冷的冬季裡更傾向於待在室內「築巢」(denning），一起看劇、看電影、窩在沙發上取暖，共享親密時光，而形成的一種暫時性的「情感安全泡泡」。

《他和她的戀愛花期》劇照

而且於生理層面上，冬天日照的時間較短，而陽光的不足則會讓影響情緒穩定和幸福感的血清素水平下降，使人容易感到憂鬱和孤單，而更渴望別人的陪伴和親密的關係。加上，現今大家更注重社交平台的交流，大家每逢節日都會於社交平台上瘋狂放閃，自然驅動了更多「冬眠式戀愛」的發生。只不過，這段關係只要季節變換，春天來臨的時候，便會自然地淡化，變得難以維繫。

那到底怎樣才知道自己是不是正處於「冬眠式戀愛」當中，有可能即將面對分手潮的衝擊呢？以下6大徵兆看看有多少正中你們紅心。

1. 感情忽冷忽熱

明明冬天時每天都見面，而且非常甜蜜，見面次數亦十分頻密，但一到冬天過後，熱情卻瞬間消失。對方開始對你「hea」覆，由數分鐘變成數小時，甚至一天只回覆一次，有時候更猶如人間蒸發。這種「瞬間冷卻」便是典型的「冬眠式戀愛」警號。

《紀念日》劇照

2. 拍拖只限於家裡

當你發現整段關係都只困於「Netflix and Chill」，甚少有任何想法要一起外出創造回憶，你們的舒適圈就只有家。當真正嘗試走出去、融入彼此的生活時，卻發現完全不合適，這便很有可能只是「取暖限定」。

3. 只是怕孤單

試著回想，當初想要談戀愛，是不是因為不想被叫「單身狗」，不想在聖誕節、情人節孤單過日子？沒有人可以取暖，你不甘心，所以才快速找個人陪，甚至為了能在 Instagram 放閃炫耀。如果答案是肯定的，不如雙方好好聊一聊，思考是否要繼續維持下去。

4. 蜜月期消失太快

冬天剛開始交往時，不論對方有甚麼缺點，在你眼中都變成可愛的小特質。但冬天一過，卻立刻360度轉變，不論對方做甚麼都變得礙眼。當你每天都懷疑「為什麼當初要和他在一起」，甚至想不起對方任何優點時，那就很可能代表這段冬季戀愛漸漸走到尾聲。

《三流之路》劇照

5. 生理上的戀愛腦減退

冬天時，大腦中的血清素水平會下降，讓人更容易感到低落和憂鬱，因此渴望有人依附。但春天來臨時，荷爾蒙回升，人開始想探索新鮮事物，對戀情的依賴感自然也會減弱。

6. 對方主動說想重新開始

最直接的徵兆，就是對方表示想要重新開始，或者坦言對這段關係沒有未來打算。那便意味著「冬眠」已經結束，這句話等於為這段期間限定的戀情正式劃下句號。

那有哪幾個星座最容易陷入這種「期間限定」的戀愛方式呢？你又是否以下這5個最具有「潛質」的星座呢？

最具「潛質」陷入冬眠式愛戀的5大星座

1.雙魚座

雙魚座常常渴望浪漫的愛情，可謂是「浪漫主義者」，非常需要另一半的關愛和理解，對情感依附度亦較高。當冬天時，一旦有人關心和對其稍微溫柔一點便「腦補」不同的童話愛情故事，而瞬間陷入戀愛幻想。

《戀愛可以持續到天長地久》劇照

2.巨蟹座

巨蟹座是最怕孤單的星座之一，因為他們非常重視家庭和親情，而渴求被愛和家庭式的陪伴，很有可能會因爲不想要一個人孤單過節，而快速投入一段戀情。

3.天秤座

天秤座對於別人的評價和意見，還有環境都非常敏感，因而很有可能會因別人說其是「單身狗」，或是在節日氣氛推動下，而答應戀愛開始一段新戀情。

《戀愛可以持續到天長地久》劇照

4.人馬座

人馬座熱愛自由和追求新鮮感，他們非常喜好探索新事物，而冬天的時候，他們很有可能會因環境而將戀愛當成一種「冒險遊戲」，他們願意嘗試新模式和機會，但他們不喜歡被困住，因而當冬天一過便會立刻想要再次追尋探索新的事物，轉身Say goodbye。

5.雙子座

雙子座非常害怕無聊，因而熱衷追求新奇刺激的事物，冬天容易令人感到空虛無聊，對他們來說冬天戀愛就像「短期的娛樂」，覺得一試無妨。他們開頭可能非常投入，但當熱度開始減退的時候，便會迅速尋找新的事物，缺乏專注力。