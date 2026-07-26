進食易嗆到！男病人以為胃食道逆流　終證罹肺癌　醫生提醒3病徵

患長期病的病人因要長時間忍受病痛，如病徵轉趨嚴重，亦可能容易忽視徵狀。台灣1名醫生分享病例，指1名年約60歲男子前來求醫，表示有多年胃食道逆流病史，但「最近常常胃酸逆流、喉嚨有灼熱感，而且吃東西很容易嗆到」，醫生認為部份症狀符合胃食道逆流，但「容易嗆到」並不尋常，於是展開檢查。男病人其後開始「聲音沙啞、頸部緊繃」，證實肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移，相關症狀和胃食道逆流無關，反而是肺癌轉移淋巴結壓迫神經所致。醫生提醒「雖然胃食道逆流很常見，但千萬別忽視身體發出的細微警訊」。



男病人「最近常常胃酸逆流、喉嚨有灼熱感，而且吃東西很容易嗆到」，原來是肺癌轉移淋巴結壓迫神經所致。（示意圖／gettyimages）

男病人求醫︰吃東西很容易嗆到

肝膽腸胃科醫師錢政弘在facebook專頁表示，大約5個月前，1名60多歲男性病患求診，雖然多年來有胃食道逆流病史，但他今次特別提到「最近常常胃酸逆流、喉嚨有灼熱感，而且吃東西很容易嗆到」。

單一症狀」仍未改善，抑或出現「吞嚥困難、容易嗆咳、聲音沙啞」等非典型症狀，就需要進行跨科別的詳細檢查，以免錯失黃金治療期。 facebook@錢政弘 胃腸肝膽科醫師

咽喉附近沒有發現異常

錢醫生認為，雖然部份症狀符合胃食道逆流，但「容易嗆到」並不尋常，要求先進行胃鏡檢查，結果顯示男病人確實有胃酸逆流引起的食道炎和幽門桿菌感染，但咽喉附近沒有發現異常。

肝膽腸胃科醫師錢政弘提醒，「單一症狀」仍未改善，抑或出現非典型症狀，就需要進行跨科別的詳細檢查。（facebook專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」）

證實肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移

服藥2周後，病人表示症狀明顯改善，但「偶爾還是會嗆到」，錢醫生認為「吞嚥異常可能還有其他原因，除了治療腸胃，建議也去耳鼻喉科檢查」。再過了2周，男病人症狀惡化，不但聲音變得沙啞，而且感覺「脖子緊緊的」，他聽從建議前往耳鼻喉科，發現其左側聲帶麻痺，估計控制聲帶的「喉返神經」受到壓迫，轉介至胸腔科作進一步檢查，最終確診是肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移，完成3個月完成化療後，咽喉不適完全消失。

若後期出現「吞嚥困難、容易嗆咳、聲音沙啞」等非典型症狀，就需要進行跨科別的詳細檢查，以免錯失黃金治療期。（AI生成圖片）

出現非典型症狀 需要進行跨科別詳細檢查

錢醫生表示，男病人「容易嗆到、聲音沙啞、頸部緊繃」症狀，其實和胃食道逆流無關，反而是肺癌轉移淋巴結壓迫神經所致，透過是次案例，提醒「雖然胃食道逆流很常見，但千萬別忽視身體發出的細微警訊」，一旦接受治療，「單一症狀」仍未改善，抑或出現「吞嚥困難、容易嗆咳、聲音沙啞」等非典型症狀，就需要進行跨科別的詳細檢查，以免錯失黃金治療期。

（facebook專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」）

其他報道：不吸煙不飲酒！60歲女無咳嗽僅有這2症狀 一求醫即證患末期肺癌

小病小痛隨時是大病的徵狀。台灣1名醫生分享指，1名沒有不良習慣的60歲女子，最近2至3個月激輕7至8分斤，但「沒有不舒服症狀，也不咳嗽」，只有少許胸痛，其丈夫懷疑她罹癌，於是帶同對方求醫，結果證實末期肺癌，腫瘤達到7至8厘米，已經不能開刀，醫生提醒任何人「定期檢查肺癌真的非常需要，不能等到有症狀才來看醫師」。



腫瘤達到7至8厘米，已經不能開刀。（facebook專頁「蘇一峰」圖片）

腫瘤達到7至8厘米，已經不能開刀。（facebook專頁「蘇一峰」圖片）

2至3個月來輕了7至8公斤

胸腔內科醫師蘇一峰在其facebook專頁表示，1名60歲女病人沒有吸煙飲酒習慣，「但是最近體重越來越輕」，2至3個月來輕了7至8公斤不等，病人「不喘也不咳嗽」，但「有點胸痛」，丈夫懷疑體重減輕可能是癌症，故馬上求診胸腔科。

全文：不吸煙不飲酒！60歲女無咳嗽僅有這2症狀 一求醫即證患末期肺癌