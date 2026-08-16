半夜尿頻可能是心臟求救！醫生解釋原因　提出4招改善夜尿問題

半夜尿頻並非全因前列腺肥大，有可能是其他重要器官發出求救信號！台灣1名醫生在網上表示，當身體出現代謝症候群時，例如三高和肥胖，這場「無差別攻擊」同時損害心臟和膀胱，內臟脂肪和高血糖引發的慢性發炎會刺激前列腺異常增生，緊掐尿道，令到膀胱儲尿量下降，高血壓和高血脂導致骨盆腔微血管嚴重「塞車」，當膀胱血流不足或缺氧時，就會變得過度敏感或無力，心臟或大腦有機會就是下一名受害者。醫生同時提出4招改善夜尿問題，「保護的不只是睡眠，更是您的心臟」。



許多人在晚餐時連湯都不喝，睡前也不敢喝水，但到了凌晨仍然「準時」被尿意喚醒。（AI生成圖片）

為何睡前少飲水，凌晨仍然「準時」被尿意喚醒？

腎臟科醫師林軒任在facebook專頁表示，許多人在晚餐時連湯都不喝，睡前也不敢喝水，但到了凌晨仍然「準時」被尿意喚醒。很多中年男性以為夜尿只是泌尿系統的問題，但「頻繁夜尿往往是心血管系統崩壞的第一張骨牌」。

許多人在晚餐時不喝湯，睡前也不喝水，但到了凌晨仍然「準時」被尿意喚醒。「頻繁夜尿往往是心血管系統崩壞的第一張骨牌」。（AI生成圖片）

三高或肥胖同時損害心臟與膀胱

李醫生解釋， 身體其實好像城市，心臟是發電廠，血管是供電網，腎臟和膀胱就是排水系統 ，身體一旦出現代謝症候群好像三高或肥胖，會同時損害心臟與膀胱，內臟脂肪與高血糖引發的慢性發炎，會刺激前列腺異常增生，繼而緊掐尿道，令到膀胱變得敏感，儲尿量下降 。

膀胱血流不足 下一名受害者就是心臟或大腦

高血壓和高血脂會讓血管壁堆滿油垢，當骨盆腔血管細小，往往比心臟更早「塞車」，當膀胱血流不足和缺氧時，就會變得過度敏感或無力，骨盆腔微血管嚴重「塞車」，下一條塞住的可能就是心臟或大腦。

腎臟科醫師林軒任指出，建立規律有氧運動習慣，例如快走、慢跑和踏單車，幫助修復血管彈性，從根源緩解膀胱的「缺氧焦慮」。（AI生成圖片）

4招解決夜尿問題

林醫生指出，想要改善夜尿，不能只單靠止尿藥，必須從「全身血管保養」做起︰

1. 減少精緻澱粉攝取，可以降低胰島素阻抗，減少前列腺發炎。

2. 建立規律有氧運動習慣，例如快走、慢跑和踏單車，幫助修復血管彈性，從根源緩解膀胱的「缺氧焦慮」。

3. 建議睡前2至4小時限制飲水，如果有下肢水腫的問題，建議下午平躺抬腿20分鐘，讓水分先回流排出，避免半夜變成尿液。

4. 求醫前記錄3天晚上的飲水和尿量，檢查三高指標，如果夜間尿量極大，可能和心臟衰竭或睡眠呼吸中止症有關 。

（facebook專頁「引人入腎・林軒任醫師」）

其他報道：急性腎衰竭！56歲男子腰痛尿頻腎出事 醫生揭3餐狂吃1種食物出事

任何食物吃過量也會影響健康！內地有中年男子工作時突感兩側腰部疼痛難忍，後來更出現尿頻及泡沫尿等問題，且伴隨劇烈疼痛，於是到腎內科求診。醫生替男子檢驗後，證實是出現急性腎衰竭，經查問其飲食習慣，發現其病因可能與他近期每天三餐都吃大量辣椒有關。



醫生解釋辣椒含草酸，經大量食用不僅會刺激胃腸道，體內的尿酸也會升高，沉積在腎臟會引起草酸鹽腎病，增加急性腎功能衰竭的風險，因此不可過量進食。



廖先生早前突感兩側腰部疼痛難忍，後來更出現尿頻及泡沫尿、尿黃及尿量減少等問題，其後疼痛愈來愈嚴重，於是在腎內科求診，結果證實出現急性腎衰竭。（網上圖片）

廖男被驗出腎功能損傷程度比正常高出了3倍，出現急性腎衰竭。（網上圖片）

男子腰部劇痛尿頻求醫

綜合內地媒體報道，56歲事主廖先生早前突感兩側腰部疼痛難忍，後來更出現尿頻及泡沫尿、尿黃及尿量減少等問題，其後疼痛愈來愈嚴重，於是在2024年11月8日到寧波市醫療中心李惠利醫院腎內科門診求醫。應診的董倩醫生耐心了解廖先生的病徵，檢查化驗發現肌酐有216.6umol/l（正常的肌酐水平是57-97umol/l），即腎功能損傷程度比正常高出了3倍。

全文：急性腎衰竭！56歲男子腰痛尿頻腎出事 醫生揭3餐狂吃1種食物出事