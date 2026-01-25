以為無糖就健康！67歲老人日飲3瓶為替白水 結果喝出嚴重糖尿病
撰文：中天新聞網
出版：更新：
大陸一名67歲婦人長期在家當「宅女」，加上每日飲用超過3瓶「無糖飲料」取代白開水，結果罹患第二型糖尿病酮症，合併泌尿系統感染及低鉀血症。
經治療後病情得到控制。她震驚表示：
以為無糖就是健康，沒想到喝出一身病！
根據內地媒體《極目新聞》，據悉陳姓婆婆屬於超重族群，生活作息不規律，早上窩在沙發滑抖音，還會在網上打麻將到半夜，除了用餐和上廁所幾乎不離開座位。
2個月前，她的兒子為了讓她「健康解渴」，購入大量無糖可樂和零卡路里電解質飲料，她開始以這些飲品完全取代白開水，每天都飲用超過3瓶。
陳婆婆起初感到雙眼模糊、體重莫名下降，隨後又出現腹痛、腹瀉、沒胃口、渾身乏力的症狀。赴醫院就診查出血糖異常後，經一週基礎治療，血糖指標沒降，反出現尿頻、尿急、心悸。
長江航運總醫院武漢腦科醫院老年病科醫師龔程指出，病患超重且長期宅家不動、熬夜，本身就存在胰島功能減退、胰島素抵抗等問題，只是無症狀未被察覺。加上病患近2月來大量飲用「無糖」飲料，雖其中不含蔗糖，卻含阿斯巴甜、蔗糖素等人工甜味劑。
老年人的腸道功能及代謝能力較弱，大量攝取人工甜味劑，可能會破壞腸道有益菌群平衡，進而影響胰島素敏感性，這也是2型糖尿病的核心發病機制。
醫師建議，老年超重族群應以白開水或淡茶為主要飲品，避免選用含阿斯巴甜、安賽蜜等人工甜味劑的無糖產品。同時應維持低糖、低脂、高纖的飲食習慣，攝取粗糧蔬菜與適量優質蛋白質，並在餐後進行30分鐘的舒緩運動。
