保暖｜熱食不一定禦寒　醫生點名3類「假暖食物」：吃錯失溫更快

不少人在天寒地凍的日子最愛吃熱騰騰的麻辣火鍋，以為是驅寒之選，但有醫生就指出這觀念並不準確，吃錯「假暖食物」有機會失溫更快，反而按三個原則進食才能真正禦寒。



高糖熱飲、麻辣、酒精 易流汗但失溫更快

純辣刺激食物，如麻辣湯、重辣湯等，造成流汗而加速散熱，令人更怕冷。（資料圖片）

台灣重症科醫生黃軒近日在Facebook發文，直指「吃對才暖」，如果吃下去的是「假暖」食物，只會帶來短暫溫暖感，卻不是身體能「產熱」。他舉例指，高糖熱飲如奶茶、黑糖飲品或甜湯，會使血糖快速上升後又下降，導致身體產熱能力降低，手腳反而更冰冷；至於純辣刺激食物，如麻辣湯、重辣湯等，能刺激神經，並造成流汗而加速散熱，「熱一下就退，更怕冷」；酒精則會造成血管擴張，令人熱量流失，雖然「感覺暖」，實際卻失溫更快。這類「假暖」飲食的共同特徵，是吃完後容易流汗、暖得快但退得也快，約1至2小時後反而更冷。

高糖熱飲如奶茶、黑糖飲品或甜湯，會使血糖快速上升後又下降，導致身體產熱能力降低。（資料圖片）

三飲食習慣助穩定產熱 不流汗不心悸

黃軒指出，真正禦寒的關鍵在於身體能否產熱，他建議攝取足夠蛋白質，如魚、蛋、豆腐與瘦肉，消化過程就能產生熱能，而且「暖得久、不虛熱」；亦可攝取適量優質脂肪，如橄欖油、堅果及魚油，讓能量穩定釋放，幫助身體保溫；最後則是使用溫和辛香料，包括薑、蔥和蒜，能提升血液循環，不流汗又不會心悸。黃提醒，真正的禦寒反應是「吃完不冒汗」、「身體暖得很穩」，以及「手腳溫度慢慢回來」。