不是塞耳屎！病人耳仔痕癢　醫生：或與耳機有關　建議3招護耳

現代人使用手機時，多會配搭耳機，以免滋擾他人，但耳朵隨時出事？ 台灣耳鼻喉科醫師張嘉峻在其facebook專頁表示，表示，經常遇到病人反映「覺得耳朵好癢、悶悶的」，他指出有機會是與使用耳機有關，因戴上時完全密封耳道，僅使用1小時，耳道內的細菌量就會因為高溫、悶熱和潮濕而明顯增加，甚至有研究指出細菌增長率可達數倍至10多倍，簡直是細菌與黴菌最愛的「豪華溫室」，醫生同時分享3招教大家護耳。



戴上耳機僅1小時，耳道內的細菌量就會因為高溫、悶熱和潮濕而明顯增加，甚至有研究指出細菌增長率可達數倍至10多倍，耳朵奇癢無比。（AI生成圖片）

細菌與黴菌最愛的「豪華溫室」

耳鼻喉科醫師張嘉峻在其facebook專頁表示，不時遇到學生或上班族反映「覺得耳朵好癢、悶悶的」，其實與耳屎未必有關，反而可能是長期戴耳機出現問題。因耳機好像「塞子」，會把耳道完全密封，研究發現，戴上耳機1小時，耳道內的細菌量因高溫、悶熱和潮濕而顯著增加，更有研究指出，細菌增長率可達數倍至10多倍，張醫生形容「是細菌與黴菌最愛的『豪華溫室』」。

奇癢無比可能是外耳道真菌病症狀

一旦有人發現耳內奇癢無比，甚至半夜癢醒，耳道流出帶有異味的液體，或者聽聲音好像隔住一層膜，而且感到「悶悶的」，可能是外耳道真菌病，切勿用棉花棒亂挖，否則只會將黴菌孢子推得更深，甚至刮傷耳道，引發更嚴重的發炎或蜂窩性組織炎。

耳鼻喉科醫師張嘉峻建議，每戴50分鐘就要摘下耳機，讓耳道「呼吸」通風。（AI生成圖片）

長期佩戴耳機 3招護耳

張醫生指出，如果需要長期佩戴耳機，請記得︰

1. 適度放風

每戴50分鐘就要摘下耳機，讓耳道「呼吸」通風

2. 定期清潔

耳機套要定時用酒精消毒，保持乾爽

3. 尋求協助

如果感到不適，記得找耳鼻喉科醫師檢查。

根據醫學臨床研究與外耳道微生物學調查顯示，正常人體外耳道表面維持著微酸性的皮脂屏障以抵禦外來病原。然而，當配戴矽膠材質的入耳式耳機時，外耳道入口形成近乎完全密閉的微氣候（Microclimate），耳內蒸發的汗氣與體溫無法發散，導致局部相對濕度迅速接近飽和。在這種悶熱且富含皮脂的環境中，常見於人體表皮的金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）以及真菌類如黑麴黴菌（Aspergillus niger）、白色念珠菌（Candida albicans）便會迎來爆發性生長，促發「外耳道真菌病」（Otomycosis，俗稱耳黴症）。患者常感到耳深處奇癢如蟲爬、聽力悶脹猶如置身水中，嚴重者甚至伴隨黃白色分泌物與酸臭味，因此經常使用耳機人士，必須好好注意保護耳朵。