86歲大媽撩耳屎突變腦膜炎？醫生驚見發霉「臭爆花生醬」：全爛了

洗澡時耳朵不小心進水，許多網友習慣性會拿棉花棒掏耳朵吸水，但此舉看在醫生眼裡超級雷！台灣一名86歲阿婆因為耳朵癢就醫，當地醫生檢查發現「耳道發霉了」，先開滴劑治療沒想到她症狀加劇，癢感大爆發在忍無可忍情況下不斷拿耳挖去摳，最後耳朵裡不僅長黴菌，還炸出如「爆臭花生醬」的黃膿，嚴重感染住進加護病房。

86歲台灣大媽耳朵又臭又發霉 爆癢狂挖發燒突變腦膜炎？（點圖放大看↓↓↓）

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「千萬不要用棉花棒去掏耳朵！」陳亮宇曾解釋，一般而言可將耳朵分為軟骨部及硬骨部，而耳垢主要堆積在軟骨部的耳道中，一旦耳朵進水，耳屎會腫脹而感到悶悶的，這其實是耳垢的保護作用，以防耳朵內部再進更多水，若用棉花棒可能無法將耳垢掏出，反而使其從軟骨部漸漸推至硬骨部。

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陳亮宇接著說，存在軟骨部的耳垢其實可隨著說話、吞嚥等動作自然掉出耳道，當它被棉花棒推進不具彈性的硬骨部時，會使其在裡面越積越多，久而久之會在某天喪失聽力，甚至耳朵整個悶脹形成耳鳴，或因耳屎進水膨脹刺激敏感的耳膜，導致全耳劇痛，此時只能尋求醫生協助，耗費一番工夫清理。

耳朵進水，陳亮宇提供兩個方法超實用！可用吹風機設定涼風，對著耳道外面輕輕地吹；或者可用一張紙巾並將一頭捲成尖頭慢慢探入耳道將水吸乾。提及紙巾優於棉花棒的優點，他解釋，相較於棉花棒的硬柄，紙巾質地軟，不易傷害耳道，也不易將耳垢推入，民眾不妨試試。

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