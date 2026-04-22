打包食物藏危機！室溫1小時恐成細菌溫床　3步驟降低食物中毒風險

不少人會有將外出用膳吃剩的食物打包回家，以免浪費食物。台灣有醫生提醒食物放置在室溫1小時，細菌暴增八倍，很多打包的食物存放在密封的容器或塑膠袋，食物反而長時間停留在危險溫度帶，滋生細菌，成為致病原因。



食物離開熱源，存放室溫攝氏7至60度的「危險溫度帶」便會成細菌溫床。（AI生成圖片）

台灣醫生王竣平在Facebook專頁發文，指食物離開熱源置放在室溫，當落入攝氏7至60度的「危險溫度帶」，尤其沙門氏桿菌等致病菌，約每20分鐘就能繁殖一倍，若外帶後未立即食用，擺放1至2小時，細菌數量便可能激增8到64倍，當細菌數量達到約每克10萬至100萬菌，足以引發腸胃不適。

室溫放1至2小時細菌增64倍

王竣平續指，外帶容器更是「完美培養皿」，在密閉空間悶住，濕氣與緩慢下降的溫度，成為細菌溫床，例如便當、炒菜、蛋類及豆製品等高含水量食物，風險更高。

他提出3點建議：首先，若不立即食用，應打開容器散熱；其次，剩菜應於1小時內降溫分裝入雪櫃，不需等待變涼才放；最後強調「再加熱不等於絕對安全」，如金黃色葡萄球菌產生的毒素具耐熱性，即使微波加熱也難以消除。

剩菜翻熱不等於絕對安全，如金黃色葡萄球菌便難以加熱消除。（AI生成圖片）

食物中毒潛伏期可達48小時

由於食物中毒潛伏期可達6至48小時，症狀未必即時出現，後續更可能伴隨脫水與電解質失衡。王竣平醫生呼籲，「食物的安全，不只在店家，也在我們帶回家之後的每個決定」，正確的存放與加熱選擇，才減低食物中毒風險。