男友去滿月宴喝醉猜拳飲人奶！稱無問題令女友傻眼：覺得蠻噁心！

母乳理應提供給嬰兒，如讓別的男子飲用，你能接受嗎？台灣1名女生在網上表示，其男友誠實告知和一班朋友出席其中1名友人的小孩的滿月宴，其間飲醉酒猜拳，並「喝他朋友的奶水（即人奶）」，女生聽到後感傻眼，「也覺得蠻噁心的」，惟男友卻覺得「這又沒什麼」，令她大感無奈。



許多網民指出「重點是喝法啊，直接吸的話就不行了吧」、「問題是他怎麼喝」、「等一下，你說猜拳喝奶水，問題來了，是贏的喝還是輸的喝，這很重要，如果輸的喝，視乎你男朋友是否故意落敗」。另外，有人直指人奶是體液，甚至可能帶有病菌，從衛生角度來看都不該喝。



樓主知悉男友跟朋友猜拳，輸掉的人要喝朋友的奶水，「聽完是覺得蠻傻眼的，也覺得蠻噁心的」，臉色一沉，但男友竟認為「這又沒什麼」，令她大感疑惑。（《如果我不曾見過太陽》劇照）

眾人出席滿月宴 猜拳「喝朋友的奶水」

樓主在「Dcard討論區」發朋表示，男友的1名女性朋友產嬰，最近舉行滿月宴，樓主沒有出席，男友事後告知，自己當時喝醉酒，眾人猜拳「喝他朋友的奶水」。

許多網民笑言「重點是喝法啊，直接吸的話就不行了吧」、「問題是他怎麼喝」、「喝裝在容器的還好，如果是直接吸，我覺得就蠻誇張了」。（《黑袍糾察隊》系列截圖）

網民︰喝裝在容器的還好

樓主「聽完是覺得蠻傻眼的，也覺得蠻噁心的」，臉色一沉，但男友更認為「這又沒什麼」，令她大感疑惑，不明白男友為何覺得沒有問題。

大量網民留言指「喝裝在容器的還好，如果是直接吸，我覺得就蠻誇張了」，但更多人指示無論怎樣喝，「我完全無法接受」、「能理解男生行為，但這我也不行耶」、「這又沒什麼，不舒服你可以分手啊」。更有人指出母乳可以傳播病毒，別人根本不該隨便喝。

（Dcard討論區）