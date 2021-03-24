計數機呢兩粒掣有乜嘢用？內行人秒解實用功能　網民：長知識了！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-24 11:30

計數機幾乎已成為家庭必備工具，除了按按數字、加減乘除就能輕鬆算出正確數值，其他功能都了解嗎？有網友好奇計數機左上方兩個撥鍵到底有什麼功能？發文詢問，釣出內行神人解答。

一名網友在《爆系知識家》PO圖發問，已很久未使用計數機了，自己只需要最基本的計算功能，但計數機上有2個撥鍵，求解：「那是什麼切換功能？要切換成什麼檔位？」

內行網友紛紛提供解答（點擊放大閱讀）👇👇👇

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貼文一出，內行網友紛紛提供解答：「左：小數點進位方式，無條件進位／四捨五入／無條件捨去，右：小數位數，目前是選擇小數到整數位」、「一個是算到小數點第幾位，一個是四捨五入」、「左邊：算出來的數字的小數，看你是要無條件進位、還是四捨五入、還是無條件捨去，右邊：算出來的數字的小數，看你要顯示到幾位」。

還有人貼出試算說明，讓人大讚「感謝神人補充」。

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