從產房到婚房！夫妻同年同月同日同醫院出世　網民讚︰命中注定

有時緣份天註定，要擋都擋不了！馬來西亞1名人妻在網上上載自己和丈夫的出生證明文件，顯示2人同年同月同日出世，剛巧是平安夜，連醫院都一樣，明明雙方只是陌生人，但命運下牽起紅線，人妻笑言如果其他人目前沒有戀情，「可以回到出世的那間醫院，說不定命運就在那裏等着你們」。



許多網民大讚「命中注定」、「救命，好甜」、「有冇可能如此巧合？」、「你們要幸福唷」。



根據樓主和丈夫的出生證明文件，2人同在馬六甲中央醫院出世，出生日期是1996年12月24日平安夜，出生時間則相差6小時。（threads@arisya_zaidy圖片）

同年同月同個平安夜出世 醫院都一樣

樓主在threads上載自己和丈夫的出生證明文件，圖中可見，2人同在馬六甲中央醫院 （Hospital Besar Melaka）出世，出生日期都是1996年12月24日平安夜，丈夫當日凌晨0時17分出世，樓主出世時間是同日清晨6時27分，相差6小時。

樓主和丈夫本身並不認識，之後相識、交往和結婚，如今仍然相親相愛。（《社畜再培訓先導計劃》劇照）

2名陌生人輾轉交往結婚

樓主用文字補充，其實本身不認識丈夫，2013年在補習班結識，樓主經了解後，知悉雙方同年同月同日出世，當時已經覺得丈夫外形吸引，但雙方當時正和其他人交往，所以各自繼續生活，到了2018年，他們先後分手，非常傷心，但丈夫經社交媒體持續安慰樓主，之後交往，他們2021年結婚，如今仍然相親相愛。

網民大讚︰姻緣天注定

樓主笑言若其他人目前沒有戀情，可以回到自己出世的醫院，「說不定命運就在那裡等着你們」。

帖文引來大量網民留言，「姻緣天注定」、「他們通往產房的路上或許擦肩而過 」、「你們是否也在2024年12月24日結婚？」。

（threads@arisya_zaidy）