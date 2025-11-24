日本6旬婦嫁小32歲男友　比奶奶還大6歲　相識過程巧合如月老安排

你能想象嗎？在日本，有一對夫妻，年齡差足足有32歲。



63歲的Azarashi阿姨，嫁給了31歲的年輕小夥。乍一聽，感覺像是電視劇的狗血劇情，但人家真過得挺幸福。

Azarashi與她的老公（Instagram@chiwapara）

更多Azarashi分享的相片：

故事要從2020年的夏天說起。那會兒，Azarashi已經58歲，單身十年，一個人養大孩子，還開了個賣狗狗衣服的小公司。她平時生活挺忙的——要麼照顧狗子，要麼忙工作，基本沒心思搞感情。結果有一天，她在新宿的一家咖啡廳裏，隨手撿到一部手機。過了一會兒，一個小夥子急匆匆跑來找手機，禮貌又客氣。她就把手機還給他，沒多聊，場面很日常。

本以為這事就結束了，沒想到一周後，在電車上居然又碰見這小夥子。東京地鐵人多到爆，還能再遇上，簡直像編劇安排的。兩人還順路下同一個站，結果就互換了聯繫方式。

日本網友看完這段經歷，直接笑了：

「這不是平成版的《東愛（東京愛情故事）》嗎？編劇你出來！」

「東京地鐵人這麼多，兩次遇到同一個人，不如去買彩票算了。」



交換聯繫方式以後，兩人就開始每天晚上打電話。別看Azarashi平時不太愛打電話，跟他一聊就停不下來，一聊就是一兩個小時。她說：

我平常挺怕尬聊的，但和他聊天完全不會冷場。他會追問，還會查資料，感覺他是真的在認真聽我說。

說實話，這種聊天氛圍很重要。很多網友調侃過：「戀愛初期的電話能聊到凌晨，這就是愛情的濾鏡啊。」兩人聊了一周，就決定見面。第一次約會是在東京晴空塔，小夥子還寫了封信給她，信裏一句「請做我的公主吧」，差點把她嚇一跳，以為直接要求婚了。後來小夥子尷尬解釋：

不是求婚啦，只是表達一下心意。

交往了一個月後，兩人才開始認真聊到年齡的問題。Azarashi當時已經58歲，但一直沒說實話。她寫博客時提到男友晚上早睡，粉絲們紛紛留言：「你小心啊，他八成是已婚男，怕老婆查手機。」Azarashi心裏一緊，立刻質問男友：

你是不是結婚了？如果是，我們立刻分手。

小夥子嚇壞了，馬上甩來駕照截圖，證明自己清清白白。然後她也攤牌：「其實我58了。」

小夥子當場愣住。他原以為她四十出頭，結果一看，比自己大了整整32歲。但意外的是，他完全沒想分手。日本網友看到這段時，熱評是：

「比想象中大這麼多，還能接受，說明是真愛吧。」

「如果我是男方，我媽可能會當場暈過去。」



後來兩人決定結婚，雙方家庭自然得見面。Azarashi的兒子比小夥子還大六歲，但態度特別佛系：「只要你們開心就好。」

小夥子的家人反應就複雜了。爺爺奶奶和妹妹基本支持，但媽媽強烈反對。關鍵在於：Azarashi比奶奶還大六歲！而且奶奶第一句話就是：「她不能再生孩子，你真的要和她結婚嗎？」不過小夥子挺硬氣，他直接表態：「無論跟誰結婚，我都不打算要孩子。」 這話算是堵死了母親的後路。

網友們看完這段，也有人替奶奶抱不平：

「兒子帶個比自己媽還大的對象回家，這衝擊確實大。」

「不過小夥子能堅持自己想法，也挺難得。」



2022年聖誕節，他們登記結婚，還跑去沖繩拍婚紗照。Azarashi第二次婚姻就完全不一樣了。第一次婚姻，她是標準全職太太，三餐家務全包，搞得自己像免費保姆。再婚以後，她一開始就跟丈夫說清楚：

我不做早餐，懶得起早做飯。

小夥子也沒意見，兩人分工合作。Azarashi主要做飯，小夥子負責打掃和洗衣服。她說：「一開始有點不適應，畢竟以前被教育家務是女人的事。後來慢慢習慣了，其實挺輕鬆的。」

這種生活模式，讓不少日本網友很羨慕：

「這才像夫妻啊，不是僱傭關係。」

「說不做飯就不做飯，這位阿姨好瀟灑。」



如今，兩人已經結婚三年了，還依舊互稱「公主」和「王子」。婆婆原來很反對，現在也慢慢接受。母親節的時候，Azarashi送了花給婆婆，婆婆很開心。到她生日時，公公婆婆也回贈了花，還在卡片裏寫了「公主」。

不得不說，這畫面聽着就很柔和。

說實話，這段感情放在日本社會里，確實挺特別的。畢竟32歲的年齡差，比很多父母和孩子的差距都大。可人家偏偏相處得很自然，不吵不鬧。有人會覺得小夥子是不是「戀母情結」？有人懷疑阿姨是不是「吃嫩草」？可現實往往比標籤簡單——他們就是聊得來，彼此喜歡，能一起生活下去。

日本有網友總結得很好：

別人的婚姻我管不着，但他們看起來確實比很多『般配』的夫妻還幸福。

也許這就是關鍵吧。年齡、眼光、外人議論，其實都沒那麼重要。重要的是，兩個人在一起能開心、能互相分擔，那就足夠了。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】