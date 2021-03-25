老闆有意無意身體接觸　2個舉動令男員工極不安：算唔算性騷擾？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-25 11:00

老闆關懷下屬、公司裏充滿愛當然是好事，但如果老闆過份熱情，或會嚇怕人。有網民在討論區發文，指其老闆經常有意無意觸碰他，不但會幫他按摩，甚至碰到比較敏感的位置，令他不禁懷疑「到底係佢真係好愛惜員工，定係算係性騷擾呢？」

有男網民在香港討論區以「老闆成日有意冇意掂到我」為題發文，指其男性老闆不時都會對他做出一些稍為親密的行為，令他感覺不安。（《大叔的愛》劇照）

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有男網民在香港討論區以「老闆成日有意冇意掂到我」為題發文，指其男性老闆不時都會對他做出一些稍為親密的行為，令他感覺奇怪▼▼▼

樓主表示，老闆過火行為令他感到不安，但「諗緊可能真係老闆珍惜員工啫，冇事卦」，又稱暫時不打算辭職，「我見佢對其他同事都有咁做，有男有女」，甚至懷疑另有企圖，「會唔會我只係一個橋畀人掂下女同事？」。

帖文隨即引起網上熱議，有網民直指老闆對樓主應該有意思，又聯想到日劇《大叔的愛》，有人則認為「無端端接觸真係唔太好」▼▼▼

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