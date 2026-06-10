上海男捐血偷走護士手機　CCTV錄下過程　辯稱因手機丟失一時糊塗

出門在外，隨身財物務必妥善看管，避免不法分子伺機行竊！上海1名男子在捐血站捐血，本是善心大好事，可他趁護士不注意時，竟趁機偷走護士手機。警方接報後僅用12小時就將嫌疑人抓獲，捐血男受盤問時承認，他在找工作途中不慎弄丟手機，「一時糊塗」動了歪心思，目前已被依法行政處罰。



1名男子在捐血站捐血時，趁護士不注意偷走對方士手機。（網上影片截圖）

捐血男將手機放入口袋，隨後裝作沒事發生離開現場。（網上影片截圖）

男子捐血時趁護士不注意偷走手機

據《羊城晚報》報道，事發於5月3日傍晚6時許，上海火車站廣場1名男子前往捐血站捐血，他趁護士不注意，將護士手機偷走迅速放入口袋，隨後又裝作什麼事都沒發生離開現場。

護士發現手機丟失後隨即報警，並向警方提供線索，指「他（涉事男子）採完血之後就到這邊來坐，後面又到另一排長椅休息了一會」，警方根據所得線索以及公共區域閉路電視片段，在案發12個小時內拘捕疑犯王男。

警方根據所得線索以及公共區域閉路電視片段，在案發12個小時內成功將嫌疑人王男抓獲。（網上影片截圖）

警方詢問王男「你拿人家手機啊？」，王男「沒拿沒拿……拿了拿了……」。（網上影片截圖）

捐血男：手機丟失一時糊塗才偷手機

警方詢問王男「你拿人家手機啊？」，王男語意不清指「沒拿沒拿……拿了拿了……」，終承認偷手機。據王男交代，他專程從老家來上海找工作，途中不慎將手機弄丟，身無分文，一時糊塗才偷走護士手機，目前王男因涉嫌盜竊罪已被依法處以行政處罰。

網民感慨：人性還是太複雜了

事情在社交平台曝光後，眾多網民紛紛感慨「他有做善事的心，也有人性的惡，人性還是太複雜了」、「本來是受害者，現在變成犯罪分子了」、「行善和作惡同時出現了」、「手機偷了能用嗎」、「說你什麼好呢」。