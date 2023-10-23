咁樣偷手機都得？手法熟練如魔術師　警察一查揭疑犯「驚人身份」

撰文：中天新聞網
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手法堪比魔術師，可惜沒有用在正途！

台北市中正區日前發生一起手機竊案，歹徒挑了某電信門市下手，趁店家沒注意，拿出自己同型號的手機跟店家展示的新手機調包。

點圖放大瀏覽監視器拍到的畫面：

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據中正一分局忠東所長蘇冠寧指出，全案始於一名馬姓男子，前往中正區某電信門市犯案。

他先坐在手機展示區，邊拿著展示機測試邊拿著說明書假裝閱覽，趁著店員不注意，將自己同型號的手機拔出SIM卡後進行置換，隨後若無其事離開，犯案過程相當迅速。

而店員巡店時檢查架上展示的手機們，發現該手機異常無法正常啟動，外觀螢幕也有污損，仔細核對機身號碼才發現遭人置換，立刻報警處理。

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警察一查驚揭是「正在服刑監犯」

忠孝東路派出所員警獲報後趕來，調閱監視器及相關大眾運輸記錄鎖定嫌犯身分，但一查發現這名馬姓男子早已入監服刑，旋即前往監所將人借提出來問訊。

馬姓男子對犯行坦承不諱，表示係因吸食毒品導致頭腦不清楚，見到同樣型號的手機，一時興起才行竊，這下除了原本正在服的徒刑，又再罪加一等，刑期又將增加。

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