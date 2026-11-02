48歲男怕被戳肛門拒檢查！1天3次血便罹患大腸癌　慘切半邊腸

預防永遠勝於治療！台灣醫生貝琪梨（貝醫師）在網上表示，1名48歲男子1天3次大便都有大量鮮血，所以前來急症室求醫。病人稱過往沒有痔瘡病史、不會便秘、不曾有血便，但最近半年體重有下降，而且外祖母當年因大腸癌而過世，母親事後邀請他一起定期檢查，惟病人覺得「覺得大腸鏡有東西要戳進肛門很可怕」，現時「大量鮮血佈滿馬桶」，令他不得不求醫。病人經檢查後證實是大腸腺癌，接受手術「切掉了整個右半邊的大腸和整個腸繫膜」，醫生慨嘆「也許當初接受媽媽的邀約去做了大腸鏡，故事會不會不一樣呢？」。



急診專科醫師貝琪梨為病人安排電腦斷層檢查，「電腦斷層升結腸段的腸壁異常增厚」，懷疑大腸癌。（facebook專頁「貝醫師的急診無間道」圖片）

1天拉血3次 過去半年體重下降

貝琪梨醫師在facebook專頁「貝醫師的急診無間道」分享個案，指日前1名48歲男子前來求醫，表示「當天解了3次大量的鮮血便來掛急診」，病人強調自己沒有肚痛和痔瘡病史，不會便秘，也不曾解過血便，但貝醫生見到病患手機照片，「大量鮮血佈滿馬桶」，再細問發現病人過去半年體重下降。

貝醫生心知不妙，為對方安排電腦斷層檢查，「電腦斷層升結腸段的腸壁異常增厚」，懷疑大腸癌，同時建議他留在醫院清腸，翌日排大腸鏡切片檢查。



急診專科醫師貝琪梨為病人安排電腦斷層檢查，「電腦斷層升結腸段的腸壁異常增厚」，懷疑大腸癌。（facebook專頁「貝醫師的急診無間道」圖片）

母親邀請一起照大腸鏡 病人抗拒

貝醫生一度詢問病人是否有大腸癌家族病史，對方表示不知道，事後母親告知外祖母因罹患大腸癌過世，母親一度叫他一起去做大腸鏡，他不知情下只是「覺得大腸鏡感覺有東西要戳進肛門感覺很可怕」，所以沒有答應同行。

外祖母罹患大腸癌過世，母親一度叫病人一起去做大腸鏡，病人不知情下只是「覺得大腸鏡感覺有東西要戳進肛門感覺很可怕」，所以沒有答應同行，錯過預防良機。（AI生成圖片）

病人切掉右半邊大腸和整個腸繫膜

後來病理報告確定該名病人患上大腸腺癌，最近接受手術，「切掉了右半邊的大腸和整個腸繫膜」，貝醫生在文中感嘆，如果這名男病人「當初接受媽媽的邀約去做了大腸鏡，故事會不會不一樣呢？」。



「無痛舒眠大腸鏡」檢查過程無痛下完成

不少人仍對內窺鏡檢查有心理恐懼，其實醫學界早已推出「無痛舒眠大腸鏡」（靜脈麻醉鎮靜內窺鏡），由麻醉專科醫生給予短效鎮靜劑，受檢者在淺眠無痛狀態下15至20分鐘即完成檢查，完全不會有器械戳入或劇烈腹脹之痛苦。醫學指引建議：若一等親（父母、子女或兄弟姊妹）曾患大腸癌，應自40歲或比該親屬確診年齡早10年起接受篩檢；若屬二等親（如外祖母）患癌，亦屬高風險族群，應提早由醫生評估進行大腸鏡或糞便潛血檢查。香港衛生署近年大力推行的大腸癌篩查計劃，鼓勵符合資格市民以非侵入性的大便免疫化學測試（FIT）初篩。有關計劃的詳情，可瀏覽衞生署專題網頁www.colonscreen.gov.hk或於辦公時間內致電熱線3565 6288。

（facebook專頁「貝醫師的急診無間道」）