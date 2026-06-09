日本大腸癌發生率全球第5　專家示警3大危險因素：久坐風險也增加

台灣食農專家韋恩在發文中整理日本內科醫師奥田昌子（Masako Okuda）的研究，指出久坐辦公、飲酒、加工肉品三項因子，對日本大腸癌發生率的影響遠比肉類攝取量更為直接，也更常被忽略。



2020年數據顯示，日本大腸癌發生率排名全球第五，但日本人均年度肉類攝取量不及美國的一半，也低於多數歐洲國家，甚至比肉類消費量遠高於日本的中國，發生率還高出將近兩倍。韋恩說明，奥田昌子在2026年著作《日本人的體質，和歐美人差這麼多》中指出，這組矛盾數字說明飲食歐美化並非大腸癌攀升的唯一原因。

台灣食農專家韋恩表示，日本人肉類攝取量比美國少一半，大腸癌發生率卻高居全球第5名，日本醫生認為，3大風險因子比肉類攝取量更重要。（示意圖/unsplash@andriklangfield）

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韋恩的發文引述多項研究數據，說明久坐與大腸癌之間存在直接關聯。澳洲研究顯示，從事辦公桌工作達10年的人，大腸癌發生率是從未久坐辦公者的兩倍；日本研究則指出，以站姿為主要工作型態的人，發生率比坐姿辦公者低逾70%。

針對日本約六萬五千人的大規模調查也確認，身體活動量較高的男性，結腸癌發生率比活動量低者低40%以上。奥田昌子並指出，大腸癌高發生率地區與私家車持有率高度相關，而非與肉類消費量吻合。

在飲酒風險方面，韋恩引述大規模世代研究指出，日本男性每天飲酒達日本酒兩合（約360毫升）以上，大腸癌發生率為完全不飲酒者的兩倍，若同時吸煙則攀升至三倍。奥田昌子估算，若日本男性從未飲酒也不吸煙，可預防將近一半的大腸癌案例。韋恩說明，飲酒對日本人的影響已被確認比歐美人更嚴重，與日本人在遺傳上普遍對酒精代謝能力較弱有關。

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韋恩的發文同時說明，國際癌症研究機構（IARC）於2015年已將香腸、培根、火腿等加工肉品列為「具有致癌性」，紅肉列為「可能具有致癌性」。日本調查數據顯示，男性攝取所有肉類越多、女性攝取紅肉越多，結腸癌發生率約上升1.5倍。

奥田昌子並提醒，植物性油脂如亞麻仁油（Flaxseed Oil）、橄欖油攝取過多，對大腸癌發生率的影響與動物性脂肪相同，脂質代謝路徑不因來源不同而有差異。相反地，從魚類攝取較多EPA和DHA的群組，結腸近端大腸癌發生率比攝取量最少的群組低了40%。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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