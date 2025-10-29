印男腹痛送院！照X光揭「手錶卡食道、腸道藏金屬」證實患異食癖

印度有男子患上異食癖！涉事男子因連日嘔吐與劇烈腹痛，送院經X光檢查後發現竟然有手錶卡在他食道，腸道更堆滿鐵片、螺絲等金屬異物，醫生於是在其腹部切口，並以內視鏡輔助，耗近3小時成功將他體內所有異物清出；而他手術後康復進度良好，但仍需留院觀察。



男子家屬指他近月一直吞嚥鐵質物品，醫生其後證實男子患上異食癖，即進食非營養物質，或非食物物質。異食癖可以算是精神疾病，若然長期進食異物，可能會導致營養不良、腸胃感染發炎，患者應尋求心理諮商與藥物治療，否則會對身體造成嚴重傷害。



印度有男子腹痛送院，照X光後發現他被手錶卡食道，而腸內亦充斥金屬等異物。（網上圖片）

男子腹痛急送院 X光檢查揭「手錶卡食道、腸道藏金屬」

綜合印度媒體等報道，拉賈斯坦邦（Rajasthan）首府齋浦爾（Jaipur）一名年約35歲男子，於10月9日被緊急送入薩瓦伊曼辛格醫院（Sawai Man Singh Hospital）。他當時已經無法自主進食和喝水，經過X光檢查後，醫生發現他食道竟然卡住1隻手錶，而腸道亦充斥很多零碎金屬，如鐵片、螺絲、石塊、繩子、吊墜等異物。

男子經X光檢查後，發現他腸道充斥異物。（網上圖片）

食道卡住1隻手錶。（網上圖片）

耗時3小時進行手術 成功取出全部異物

醫生初時欲透過內視鏡取出異物，但因位置受阻，決定轉為使用電視輔助胸腔鏡手術（VATS），先在患者胸部附近剖開3至4個小孔，並插入內視鏡和其他手術器材，以助找到異物並將其逐一取出。而在手術過程必須兼顧出血風險、穿孔風險、以及金屬邊緣造成的二度損傷，可謂異常艱鉅，而整個手術耗時3小時，最終成功且安全取出男子體內所有異物。

醫生術耗時近3小時，成功且安全取出男子體內所有異物。（網上圖片）

男子家屬透露他近期情緒與行為異常，過去2個月一直吞嚥鐵質物品，所以不時出現嘔吐和胃痛症狀，醫生及後證實他是患上「異食癖」。

近月不停吞嚥鐵質物品 證實患上「異食癖」

異食癖是一種心理精神疾病，即長期進食常人不會吃的東西，如泥土、頭髮、冰塊、塑料等。異食癖通常發生在幼兒或孩童時期，但偶爾亦會在成年人士中出現。若然長期進食異物，可能會導致營養不良、腸胃發炎等問題，患者應透過心理諮商與藥物協助治療，否則將會給身體帶來不可逆轉傷害。

目前引發異食癖的原因尚未能完全肯定，但猜測以下因素或與其發生有關。首先是營養不良，特別是缺乏特定礦物質或維生素；另外異食癖亦可能是與自閉症、智力障礙、或其他發展障礙相關症狀有關聯。

同場加映：異食癖｜印度男子因胃痛送院 醫生檢查竟在肚內發現60件雜物

過去有多宗吞食異物病例。印度一名男子早前進行X光檢查時，被發現胃部內有多達60件雜物，醫生要做手術取出。

印度過往有男子同樣患上異食癖，需要進行手術取出以上異物。（網上圖片）

