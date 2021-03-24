駕車目擊黑熊大戰野豬　結局出乎意料　網民：似睇緊《國家地理》

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-24 23:00

這畫面不是動物節目！日前美國有網民到田納西州大煙山國家公園（Great Smoky Mountains National Park）遊玩時，意外在公路旁目擊一場熊豬大戰，場面激烈得有2條行車線的車輛停下「觀戰」及拍片，雖然黑熊的體型比野豬大上一倍多，但卻變成一場耐力戰。網民稱剛看到黑熊時以為牠是咬住熊寶寶，後來才發現黑熊在捕食，形容像在觀看《國家地理》節目。

網民一開始以為黑熊在帶住熊寶寶，後來才發現是野豬。（abc截圖）

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事件發生於周二，有網民在該州的大煙山國家公園附近目擊一場野生動物大戰，令途徑的民眾紛紛停車拍攝。其中1名目擊者Philip Talbot當時和親友遊覽凱茲灣間（Cades Cove），離開時經過維塞爾縣Pittman鎮附近的高速公路，看到有隻黑熊在獵食，而牠身邊沒有帶住幼崽，停車觀看的車輛阻擋了2條行車線。

Talbot指黑熊想將野豬拖走，但野豬未有輕易認輸，牠們看上都很累，目擊者們都在車內觀看。在他們站起身觀看前，還以為黑熊是和小熊在一起玩耍，但突然間黑熊卻展開攻擊，原本牠面對的是一頭野豬，野豬開始尖叫，「像是《國家地理》看到的畫面一樣」、「這是我見過最瘋狂的事情」。

從畫面所見，黑熊在公路旁邊咬住野豬，使勁想扯牠上坡，野豬奮力抵抗，不停發出叫聲，熊豬間拉鋸，野豬一路捱咬，黑熊將野豬拉上幾步後，野豬又慢慢退回去，黑熊的體型其實比野豬大上一倍，但牠們看上去都像沒什麼氣力，黑熊大力一拉想將野豬摔上坡，但仍被野豬脫身，退回坡下。黑熊氣得飛撲向野豬，牠們在坑道上扭作一團，熊豬就這樣爭持了許久。

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黑熊最後放棄狩食野豬，上坡後遠遠觀看野豬及圍觀車輛。（abc截圖）

鏡頭一拉近，野豬的頸已被黑熊咬傷，黑熊這時將掌放在野豬身上，四圍望又咬一咬豬頸，樣子呈半放棄狀態，但其後又奮力撲向野豬攻擊，但始終難以將野豬拉離坑道，黑熊疑不停張望附近停車觀看的車輛。野豬實際上已無力抵抗，但黑熊又無法將牠拉走，最後黑熊獨個兒爬上山坡離去，再遠遠望向野豬和圍觀車輛。

田納西州野生動物資源局（TWRA）稱，大煙山上見到黑熊很平常，健康的雄性黑熊體長4至7呎，重達500磅，當地現時已踏入春天，意味黑熊剛剛過完冬走出巢穴覓食。

TWRA發言人Matt Cameron指，雖然黑熊是雜食性動物，但牠們飲食中植物佔了約90%，只會吃很少肉。不過，如果他們剛剛從冬季巢穴內醒來時，牠們會急住出去找各類食物，並會捕捉一些年輕、生病或受傷的動物，從現在的時間去到大地回春，黑熊都會四出各類型食物。他又提醒遊客要保持警惕，不要讓黑熊找到人類的食物，包括將食物遺棄到垃圾桶、給牠們吃寵物糧食等。

（綜合）