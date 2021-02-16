浣熊爭食物擺款「靠嚇」萌到爆　網民笑問：到底能嚇誰？│趣一趣

兇猛生物的威嚇姿態大概會人見人怕，但蠢萌動物的威嚇姿態則令人「嚇到笑」！日本1名網民早前行山時巧遇2隻超萌浣熊，雙方疑為爭奪食物而吵架，浣熊更擺出威脅姿勢嘗試嚇退對方，樓主發現牠們的姿勢經典電影《灰熊公園》宣傳海報的灰熊姿勢不謀而合，差別在於這對可愛小浣熊的威嚇姿態非但毫不嚇人，反而超級惹人憐愛，瞬間擄獲人心！

浣熊的威嚇姿態令網民紛紛大呼可愛，有人表示「好想馬上把牠抱回家養」，更有人笑問：「到底這麼可愛的威嚇，能嚇得到誰啊？」