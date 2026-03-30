內地招西瓜主理人年薪20萬人民幣？大專以上學歷　僱主：賺得回來

打理西瓜田可獲20萬人民幣（約22.7萬港元）？內地媒體報道，浙江衢州市常山縣1間公司稱公開招「西瓜主理人」，表示需要具備操盤手的能力，年薪20萬人民幣起，大專以上學歷即可申請，目前已有許多人報名，更霸氣表示「不會騙人」，又強調以入收計算，這筆支出絕對「賺得回來！」。這則報道成為網民熱話，不少人疑惑其工作性質，紛紛追問：「『西瓜主理人』是個什麼崗位，西瓜老闆嗎？」



網民們疑惑表示「這主理人是賣西瓜的吧」。（資料圖片）

村負責人：確有其事 真金白銀招人

據《浙江日報》報道，浙江衢州市常山縣東騰物業有限公司負責人稱招西瓜主理人，表示「當地準備建一個300畝西瓜大棚基地，急需1個基地運營經理」，稱學歷並不是關鍵，大專以上學歷即可，但是「更看重真本事」，而且拆解出收入情況，指「1畝瓜田年產值保底1萬人民幣（約11,370港元），300畝瓜田的年產值最少300萬人民幣（約340萬港元），所以20萬人民幣（約22.7萬港元）年薪賺得回來」。

村負責人出面表態是真的，真金白銀招西瓜主理人，不騙人。（來源：浙江日報）

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網民讚：技術就是金錢

看到有村負責人表示用真金白銀招聘西瓜主理人，即時成為網上熱爆話題，網民紛紛追問「怎麼報名？怎麼報名？怎麼報名？」，「我來吧」，「辭職報告在寫了、在寫了」，「有點誘人的工作」。還有的網民表示技術與本事是不可或缺的「有技術就是牛」，「有本事就是厲害」，「真是厲害了」。

村負責人指「西瓜主理人」年薪20萬人民幣只是保底，即表現好還能更高！（資料圖片）

老農與新農之間的變革 東案鄉走在了前面

擁有逾42萬粉絲的豆瓣閱讀作者孫琳Angelina發帖評論事件，指出「這個西瓜主理人，需要的不是單純種瓜的，而是懂市場，懂經營的操盤手」。孫琳表示，以往傳統農民被困在最底端，只是埋頭生產，但回報是由地頭收購價決定，當中價格長期被流通端和銷售端壓制。西瓜代理人的職位描述清晰指向另一條路徑

收入低的農村留不住想尋找高收入、尋求發展空間的年輕人。（AI生成圖片）

20萬年薪買的不是體力 是智力

孫琳點出關鍵，指年薪20萬保底，買的不再是體力，而是經營能力。這是一次對農業崗位的價值重估。她指農村長期以來都留不住年輕人，而年輕人也不願留在農村，不斷循環下農村專業人才缺口越來越大。而高薪是為了告訴年輕人農村不是「混日子的退路」，而是「能發展的新賽道」。「新農」需要專業人才，需要留住人才，高薪是對人才價值的肯定，要將農村從「靠天吃飯」變成「靠腦子增收」。