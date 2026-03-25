變態義工闖失智長者房間實施性侵　家屬利用天眼緝兇　怒索償兩億

美國一間養老院發生義工性侵院內老人的事件。



一名為養老院彈奏鋼琴的義工，竟被發現在一名患有失智症（認知障礙）的長者房間對其實施侵犯，長者的女兒則是透過CCTV看到了事發經過後趕緊報案，事件才遭爆出。目前男子面臨包括性侵等2項重罪指控。

一名為養老院彈奏鋼琴的義工，竟被發現在一名患有失智症的長者房間對其實施侵犯，長者的女兒則是透過CCTV看到了事發經過後趕緊報案，事件才遭爆出。（X@vicale）

一名義工竟被發對一名患有失智症的長者實施侵犯：

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養老院義工性侵失智長者

綜合外媒報導，在洛杉磯養老院「拉米拉達高地老年生活社區（La Mirada Heights Senior Living Community）」擔任義工彈奏鋼琴給長者聽的39歲喬納森阿爾瓦拉多（Jonathan Alvarado）在去年6月10日竟進入了患有失智症的一名61歲長者房中，並性侵了該長者。

根據受害長者房內的CCTV畫面，阿爾瓦拉多先是在長者的房間中脫下了衣服，並在僅穿著一件內褲的情況下，帶長者來到寢室內實施侵犯。犯案過後，阿爾瓦拉多還全裸的走回裝有CCTV的房間內。

CCTV成證據 男子遭指控2重罪

受害長者的女兒卡米爾安德森（Camyl Anderson）表示，事發當下她正在工作，但母親房內的監視系統一直不斷傳送通知，沒想到一有空查看監視系統時，竟剛好看到阿爾瓦拉多在房內彎腰，疑似綁鞋帶的行為。

安德森隨即打電話給養老院並報警，隨後2名養老院工作人員也來到了受害長者的房內查看其狀況，並看見長者全身赤裸地躺在床上。

目前阿爾瓦拉多面臨2項重罪指控，包括一項強姦罪，與一項對受監護成年人實施猥褻行為罪。而事發養老院的所有者，也遭安德森提出2,500萬美元（約2億港元）的訴訟，指控包括過失、性侵害以及虐待老人。

安德森表示：「他們（事發養老院）等於是在幫助他（阿爾瓦拉多）犯案，是他們讓這件事有機會發生。」

長者女兒指控檢辦調查緩慢 養老院也遭告

事發至今，安德森也控訴洛杉磯縣地方檢察官辦公室在起訴該案的動作緩慢，她與她的律師質疑，檢方為何沒有公開此案，且懷疑可能還有其他受害者。

安德森的律師多米尼克威斯特摩蘭（Dominique Westmoreland）表示：「人們期待這類機構能提供基本的安全與保護，但顯然我的當事人並沒有得到這些保障。」

威斯特摩蘭也強調：「所謂的正義，就是讓機構為這起事件中的疏失與持續的管理失當負責。」

養老院、檢辦發聲明

而對於媒體的詢問，事發養老院僅提供聲明表示：「住戶的安全與福祉是我們的首要任務。我們對這些指控感到震驚，並將全力配合刑事調查。由於案件仍在審理中，且基於對住戶隱私的尊重，我們不適合進一步評論。」

而洛杉磯縣地方檢察官辦公室則是向《FOX 11》發表聲明稱：「本案最初以羈押案件形式送交檢方，但被退回要求補充調查，並於2025年7月29日申請逮捕令，距首次送案約六週。被告於今年1月出庭，目前已進行過一次初步聽證。」

另外，聲明也強調，該案已交由洛杉磯縣警長局負責調查，且該案中未發現其他受害者。

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