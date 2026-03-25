黑心家族用豬肉製假牛肉售賣　內部分工「採購到結算一條龍」包辦

大陸湖北省鄂州市一起以母豬肉冒充牛肉的食品詐欺案，歷經一、二審定讞，主犯崔某勝被判處有期徒刑15年、罰金150萬元人民幣，並須承擔懲罰性賠償金497.47萬元人民幣。



鄂州市鄂城區檢察院於3月23日以案說法，提醒消費者警惕低價牛肉背後的陷阱。

示意圖（Unsplash@KWON JUNHO）

一家三口分工 形成完整犯罪鏈

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據鄂城區檢察院介紹，崔某勝自2022年12月起至2024年1月28日，持續從屠宰場及共犯李某柱處購入母豬肉，並在租用廠房內雇工將母豬肉加工偽裝成牛肉，再以每斤11元至18元人民幣不等的批發價格，在多地市場銷售。

此案涉案人員眾多，且以家庭成員為核心分工。崔某勝之子崔某負責接單、貨款結算與成品運輸；其妻翟某連協助安排工人裝卸及母豬肉加工；其女崔某歡則負責記帳與核算。承辦檢察官指出，該犯罪集團形成「採購—加工—銷售—運輸—結算」完整鏈條分工，組織分工明確。

另一名被告劉某俊自2023年8月起，亦從屠宰場及李某柱等處購入母豬肉，在麵包車內及廠房中加工偽裝後，以每斤12元至15元人民幣批發給彭某志等人對外零售；彭某志再以每斤25元至30元人民幣冒充牛肉販售。經鑑定，劉某俊銷售金額累計達66.9萬元人民幣。經檢測，從崔某勝、劉某俊、彭某志處扣押的肉類樣品均檢出豬成分，未檢出牛源性成分。

另10名被告同遭判刑 檢察官提公益訴訟

案件移送檢察機關後，鄂城區檢察院對崔某勝等人提起公訴，同時提起刑事附帶民事公益訴訟。法院以生產、銷售偽劣產品罪，判處崔某勝有期徒刑15年、罰金150萬元人民幣，並禁止其刑滿或假釋後5年內從事食品經營；其餘10名被告分別被判處8年至1年不等有期徒刑，罰金35萬至2萬元人民幣不等。崔某勝須承擔懲罰性賠償金497.47萬元人民幣，劉某俊則須承擔66.9萬元人民幣。

承辦檢察官表示：

母豬肉本身並非禁止食用的肉類，但其肉質、口感、營養與價格均與牛肉迥異。不法分子透過加工刻意掩蓋真實屬性，以假充真銷售，本質上是欺詐行為，侵害消費者知情權與公平交易權，符合生產、銷售偽劣產品罪的構成要件。

檢察機關表示將持續對相關犯罪依法從嚴懲處，守護食品安全。

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