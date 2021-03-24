女童巴士爆喊：點解唔講愛我　媽媽嫌煩Hea答　網民嘆冇好好珍惜

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-24 16:30

父母的愛對小朋友成長非常重要，良好的溝通才不會讓彼此關係愈拉愈遠。有網民撰文投稿，表示日前乘搭巴士時聽到1對母女爭執，讀幼稚園的女兒不停要求母親說愛她，更「威脅」離家出走，但母親卻只嫌她煩，在半小時的車程間爭吵不下，讓樓主大嘆女童年紀雖小，竟已有「trust issue（信任危機）」，而母親卻遲遲不明白女兒心意，「Hea足半個鐘都未知個妹想點」。

有網民投稿憶述日前目睹1對母女在巴士上爭吵，對母親遲遲不願意向女兒說句「我愛妳」非常困惑。（資料圖片）

【最強流動派】提名「最強食玩買熱點」送您高達488「01積分」，仲等咩呀？即刻提名啦！

網民最近在facebook專頁「生仔要考牌系列」發帖，表示自己乘搭巴士時，被身後幼稚園女童的叫喊聲吵醒，並聽到她向母親直言要離家出走，「我愛妳，點解妳唔講妳愛我」，惟母親無動於中，只嫌女兒太吵嘈，簡單安撫數句了事，令女兒叫喊聲愈來愈大▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

母親在半個小時的車程期間，一直拒絕向女兒說「我愛妳」，讓樓主非常驚訝，更形容是「港男式hea答mode」，竟然不明白女兒的用意，慨嘆說「阿女都係想聽妳講句『我愛你』啫，阿媽妳講咗咪全車人有覺好瞓囉……」。

帖文引來網民討論，有人認為涉事母親不懂珍惜與女兒相處的機會，「其實細路仲黐妳嘅呢啲時段真係要好好珍惜」、「小妹妹好慘，媽媽點解同佢講句我愛妳都咁難」、「我諗咗好耐畀笑好定畀喊好」，也有網民笑言爭吵過程尤如情侶對罵，「係咪聽得多阿媽同阿爸嘅對話」、「似情侶嗌交多啲喎」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）

同場加映：港媽坐車講電話教仔女用Zoom 遭爺爺隔空責備 終爆煲掟手機痛哭

港媽坐車講電話教仔女用Zoom 遭爺爺隔空責備 終爆煲掟手機痛哭

+ 4 + 4 + 4

同場加映：盤點疫情下巴士乘客乞人憎行為 戴口罩「親吻」扶手 呢樣最惡心