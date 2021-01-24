父送DNA檢測套裝　女兒驚揭無血緣　「親生爸是億萬富翁」成真？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-24 22:02

「親生爸爸原來是億萬富翁」看似是八點檔劇情，但卻真的在現實中發生了！美國1名女子早前透露個人經歷，引來網民熱議，她指父親去年聖誕節送全家人DNA檢測套裝，本來只當是惡搞禮物，未料她一看報告，卻發現父女親無血緣，追查下發現親生爸爸另有其人，上網搜尋對方名字，原來對方是億萬富豪，現時是大企業的行政總裁。更令人震驚的是，父親認出該男子的名字，讓女事主猜測對方是家人的「老朋友」。

美國女子卡特去年收到父親的DNA檢測套裝禮物，意外發現自己的「真實身世」。（示意圖 / Gettyimages）

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美國田納西州女子卡特（Cat McDonald）日前在TikTok上傳影片，指由於姓氏的關係，加上一頭紅髮，過去都以為自己擁有愛爾蘭血統。直至父親在去年聖誕節開玩笑，送全家人DNA檢測套裝，卡特經檢測後發現驚人秘密，結果不但顯示她擁有75％挪威血統，以及英國和德國血統，報告更顯示與她生活多年的「父親」，其實並非親生爸爸。

卡特續指，她將結果告訴父親後，對方立即表示「妳不可能不是愛爾蘭人」，她於是登入DNA檢測公司的帳戶，發現資料庫中的確有1名男子的DNA與她相配，惟此人不是父親，她估計是家人的「老朋友」。

另1段影片表示，卡特直接與母親對質，母親與姨媽看似很驚訝，而父親仔細看資料庫中卡特「生父」的名字，卻有熟悉的感覺，讓卡特懷疑該男子是家人親友間的「老朋友」（old family friend）。卡特繼續在網上追查，發現「生父」原來是億萬富翁，目前在1間大企業擔任行政總裁，對方還有3個女兒在其公司工作。

卡特按公司地址跨州尋親，曾打算與「生父」聯絡，但她指對方一聽見其名字就拒絕見面。卡特最後表示，希望能在觀眾的協助下，得知或查出事件真相。

影片在短時間內便獲得逾450萬觀看人次，網民留言熱議，不少人認為卡特的「養父」可能一早知情，才會突然送上DNA檢測套裝，「爸爸一定是本身就有所懷疑了」、「爸爸肯定知道一些事，沒有人會無緣無故送全家人DNA檢測套裝」。

（綜合）

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