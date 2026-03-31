中年男天星小輪碼頭吸煙　禁煙標誌近在身旁　目擊者：圖都唔識睇

不論是天星小輪船上、碼頭候船區還是公眾區域，均屬禁煙範圍。近日1名網民在Facebook上傳影片，顯示1名中年男子在碼頭等候天星小輪期間，站在垃圾桶旁吸煙，甚至禁煙標誌就在他身旁的柱上，只要男子微微抬頭往上一看，就能得知自己身處禁煙範圍，樓主不想與該男子爭吵，故稱自己只是拍片，但希望假如有天星小輪職員看到影片，能在日後多加注意。



1名中年男子在碼頭等候天星小輪期間，站在垃圾桶旁吸煙。（Facebook影片截圖）

天星小輪碼頭吸煙 禁煙標誌近在身旁

樓主在Facebook群組「巴士的事討論區」發文及上傳影片，顯示在天星小輪的碼頭，1名中年男子在垃圾桶旁吸煙，身邊的候船乘客未有察覺和反應，而就在男子身旁的柱上，便貼有2張非常醒目的禁煙告示。樓主在帖文直言「出色嘅係除咗唔識睇字，仲要連圖都唔識睇」，對於該男子竟看不懂告示，甚或明知不可為而為之，讓他大感無奈，也無意在事發當下與男子對質，認為此舉只會掀起爭端，「唔想同佢嘈，所以影低佢算」、「正常人應該知邊到唔食得」。

樓主亦表示，只希望天星小輪的職員看到帖文，可以在日後多加留意是否有人在禁煙範圍內禁煙，「天星小輪負責嘅同事睇到可唔可以留意返」。

天星小輪「不准吸煙」區吸煙可罰款2000元

根據香港法例第104E章《天星小輪有限公司附例》，任何人不得在天星小輪的船隻或處所清楚指定為「不准吸煙」區的任何部份，或在以其他方式標示禁止吸煙的任何部份，吸食或攜帶燃點的煙斗、雪茄或香煙，一經定罪，可罰款2,000元。