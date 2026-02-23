男子港鐵站月台吸煙　輕彈煙灰落地旁若無人　網民怒罵超自私

香港不少地方都是法定禁煙區，其中包括港鐵範圍。然而，近日有網民在社交平台發文，目擊1名男子在一港鐵站月台內，明目張膽地吸煙，一口接一口，其間更將煙灰彈到地上，旁若無人。樓主後來留言補充，指自己在看到男子吸煙後，已通知港鐵站職員，惟他沒有透露事件後續。



有網民在社交平台發文，目擊1名男子在一港鐵站月台內，明目張膽地吸煙。（Threads影片截圖）

男子港鐵站月台吸煙

該名網民日前在社交平台Threads發文及上傳影片，表示早前於一港鐵站月台內，目擊1名男子「光明正大喺地鐵裏面食煙」。據其上傳的影片顯示，該名男子手持已點燃的香煙，一口接一口地吸，其間更把煙灰彈到月台地上。當時有許多乘客從該名男子旁邊走過，疑未有留意到男子正在吞雲吐霧。樓主其後留言，指自己在目擊男子吸煙後，已通知港鐵站職員，但他沒有透露事件後續。

網民怒斥自私：罰款！

影片很快就引來網民留言，不少人認為港鐵職員應制止涉事男子吸煙，並且發出罰款通知，「罰款！罰款！罰款！」、「想問我懷疑佢縱火，我可唔可以拎滅火筒噴佢？」、「有幾自私才會冇感覺影響他人喺度吸煙」、「佢唔發覺全個月台得佢一個食煙嗰吓，真係……其實佢啲觀察力係咪負數？」。

違例者可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部份吸煙，則任何人不得在該部份吸食，或攜有任何形式的已燃點煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。