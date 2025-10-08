天星小輪2男爭執打架！西裝男：要你玩得不開心　網民：何必呢？

搭個幾分鐘船也要爭吵‧？內地小紅書近日流傳影片，指天星小輪有2名男子爭吵打架，其中1人聲言「我就係要你玩得唔開心」後轉身離開。目擊事件的內地遊客稱「真的有被嚇到」。



網民紛紛表示對事件感到無奈，「花5塊錢坐趟船，結果非要鬧得一天心情都不好，多大點事啊，何必呢？」、「不是，坐個船有啥好吵的」。有在場目擊者就講述爭吵打架前因。



樓主上載的影片只有6秒，見到天星小輪下船位置有1名穿襯衫西褲男子與1名穿深色間條上衣男子爭吵。（小紅書影片截圖）

該遊客於小紅書以「天星小輪打架現場」為題發文表示，「尖沙咀往中環方向，下船時突然打起來，其中一個人還說『我就是要你在香港玩得不開心』」。

天星小輪兩男爭執打架

樓主上載的影片只有6秒，見到天星小輪下船位置有1名穿襯衫西褲男子與1名穿深色間條上衣男子爭吵，1名穿淺藍色上衣男子上前詢問「做乜嘢呀，使唔使報警呀？」，襯衫男伸手指着間條男說了句「我就係要你玩得唔開心」後轉身離開，之後聽到淺藍色上衣男子說「走啦走啦」，影片就此完結。

2名男子在天星小輪下架時爭執。（小紅書影片截圖）

爭吵男子：我就係要你玩得唔開心

樓主指出，拍攝影片時兩男已經打完架，「前面打了好幾分鐘」，直言「真的有被嚇到」。她又質疑船上沒有職員，「船上都沒有維持秩序的人或者警察，只有入口有指引怎麼收費的，感覺很不合理」。

網民無奈道，「怎麼屁大點事都能吵起來」、「怨氣大，我不開心，你不能開心，大家都不能開心」，又說「長假期的人潮完全超出城市負荷，對本地人日常生活造成災難性的打擾」。有網民聲稱目擊事件，「在現場從進站就開始了，好像是因為進站人太多互相擠到碰到了」。

有聲稱在場的網民聲稱，「在現場從進站就開始了，好像是因為進站人太多互相擠到碰到了」。（小紅書影片截圖）

目擊者：進站人太多互相擠到碰到

有網民表示，「我出來玩反正都小心謹慎，多說不好意思、麻煩了，咱們到人地盤就謹言慎行，但是我在香港遇到的人都特別好，態度都好好」、「對於那些不守規矩沒素質的人該罵就得罵」。