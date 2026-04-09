51歲地盤大叔8年考20證書！逆襲命運成技術人員　勵志經歷超感人

「不吃學習的苦，就吃生活的苦」，河南51歲工人蘇小鋒在8年裏埋首努力，先後考取了20份證書，從日薪130人民幣（約140港元）的地盤雜工，改寫命運成為專業技術人員，成為工友們學習榜樣！蘇小鋒的勵志經歷近日在網上瘋傳，引來全網關注，不少網民認為他是基層逆襲的範本。



原任職地盤雜工的蘇小鋒直言「如果不吃學習的苦，就要吃生活的苦」，終下定決心努力考證書改寫命運。。（微博＠央廣網）

蘇小鋒只有初中學歷，43歲時前往浙江打工，受限於學歷與技能，只能從事日薪僅130人民幣的地盤雜工，以體力和汗水換工錢。長期體力勞動讓他深知，單憑力氣謀生不是長久之計，於是下定決心學習專業知識，通過進修考取專業資格來尋求人生的新出路。

51歲的蘇小鋒終於憑籍努力改寫命運。（微博＠央廣網）

知識真的能以改變命運

此後的8年時間裏，蘇小鋒過着「兩點一線」（即從家到工作地點兩點穿梭）的充實生活，白天在地盤工作賺錢，晚上窩在簡陋的工棚內挑燈夜讀，利用一切空餘時間進修，工作勞累也毫無怨言，從未停止學習。他先後考取了建築電工、焊接工、搭棚工、安全督導員等共20本實用技能的專業資格證書，學歷也逐步提升，更即將取得土木工程本科學歷，徹底改變只能從事低學歷勞動工作的命運。

從只有初中程度到獲得大學本科學歷，蘇小鋒經由學習能改變人生。（微博＠央廣網）

蘇小鋒表示，考取專業資格對他在崗位上的提升很有所幫助。（微博＠央廣網）

非追求虛名 對崗位提升有幫助

值得一提的是，蘇小鋒考取專業資格並非追求虛名，只是對他在崗位上的提升有幫助。即便已經考了這麼多證書，他也沒有停下腳步，今年也已經考取了2份證書，而且計劃繼續考取其他資格。他以自身經歷證明持續學習是基層人士改變命運的可能途徑，專業技能更是就業的穩定保障。工友都蘇小鋒亦是有讚無彈，一些年輕的同事更視他為榜樣，大讚他「很厲害」！

蘇小鋒經過8年努力讀書考取了20份證書，到現在仍繼續進修。（網上影片截圖）

香港製造業環境對照

其中香港建造業議會（CIC）有多個課程供市民報讀，獲建造業業內認可的資格包括「建造業工人註冊證」、「電業工程人員註冊證（俗稱電工牌）」及「註冊熟練技工（大工）」等。另外，為鼓勵在職人士持續進修，政府及業界亦提供多項資助，如報讀「建造業培訓學院」課程或透過「持續進修基金」報讀相關高級文憑，都可獲得不同金額的支助，協助工友從體力勞動轉型為專業技術或管理人員。