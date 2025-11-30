維修工人食住煙拆圍網影片瘋傳 網民鬧爆：開工唔食煙真係咁難？
撰文：喬納森

【大埔宏福苑5級火】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡。由於宏福苑當時因大維修被棚架及圍網包圍住，慘劇令市民關注外牆使用的物料是否有阻燃性。不過有網民再拍到有維修工人，拆圍網時「照樣擔住支煙」，絲毫沒有受事件影響，影片即在網上瘋傳。不少網民鬧爆，「行過去X佢老母」、「開工唔食煙真係咁難？」、「好想一盆水潑過去」。
工人拆圍網時食煙影片瘋傳
有網民在Threads上發布影片，留言「喺大家仲關注緊宏福苑火警嘅時候，啲工人照樣擔住支煙拆網，驚都未驚過」。
從影片可見，有維修工人正在地上拆收大廈外牆的維修圍網，而該工人口中正「擔住支煙」，煙頭與圍網距離相當近。
網民鬧工人欠缺安全意識
不少網民大罵工人行為離譜，「開工唔食煙真係咁難？」、「行過去X佢老母」、「請即投訴」。有人嘲諷「要證明啲網係阻燃，所以要強制每個工人都要食住煙開工？」、「啲網阻燃，唔驚」。不過有人認為樓主矯枉過正，「喺街上面又唔係喺棚入邊，慢慢嘈啦，反正佢喺條街度肯定冇犯法，又唔係喺地盤入邊食住支煙做嘢」。
