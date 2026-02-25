財政預算案｜學生津貼$2500等2大措施無影！家長斥：講咩鼓勵生育

【財政預算案2026／$2500學生津貼／育兒津貼／鼓勵生育措施／子女免稅額】政府鼓勵生育，財政司司長陳茂波2月25日公布的新一份《財政預算案》提出多項措施，包括增加已婚人士免税額、增加子女免稅額等。但家長們最期待、去年取消的中小學及幼稚園學生每人每年2,500元「學生津貼」，在今年的《財政預算案》中完全沒有提及。《香港01》引述政府消息人士斷言，「不會重推」2,500元學生津貼。



除了2,500元學生津貼，另1個鼓勵生育重點措施、2023年10月推出為期3年的「2萬元新生嬰兒獎勵金」，將於今年10月屆滿，惟新一份《財政預算案》同樣未有着墨。



政府鼓勵生育，財政司司長陳茂波2月25日公布的新一份《財政預算案》提出多項措施，包括增加已婚人士免税額、增加子女免稅額等。（資料圖片）

新一份《財政預算案》重點鼓勵生育措施：

1）子女免稅額及額外子女免稅額：由13萬元增加至14萬元，將惠及約36萬名納稅人，每年稅收減少約6.8億元



2）已婚人士免稅額：由26.4萬元增至29萬元



家長不「收貨」 促恢復2,500元學生津貼：講咩鼓勵生育？

然而不少家長表示「不收貨」，紛紛認為應恢復2,500元學生津貼減少育兒負擔，「我剩係想要返嗰$2500」、「根本無心解決出生率低問題」、「$2500真係好基本，書簿費、雜費、校服錢都唔夠！講咩鼓勵生育？」。但亦有網民認為子女免稅額提升也「收貨」，「好過乜都無」。